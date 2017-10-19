Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesi yönetici, teknik heyet ve futbolcularla ilgili konuşmak ve yorum yapmak yasaklandı. Futbolculardan Gomis, Maicon, Muslera ve Feghouli medya kuruluşlarına son röportajlarını önceki gün verirken, Başkan Dursun Özbek ne olursa olsun kurmaylarına demeç vermemelerini herhangi bir atışmaya girmemelerini söyledi. Östersunds maçından bu yana maçlara gitmeyen Dursun Özbek, derbi öncesinde de sessizliğe büründü. Dün Altınbaş Üniversitesindeki etkinliğe katılan ardından “Engelleri aşıyoruz” lansmanı kampasımında Türk Telekom Stadı’nın yolunu tuttu.

> Soru aldırmadı

Altınbaş Üniversitesi Diş Hastanesinde “Sadece güzel derbi olmasını bekliyoruz” yorumu yapan ve F.Bahçe maçıyla ilgili sorulardan kaçan Dursun Özbek, “Engelleri aşıyoruz” lansmanında sahneye dahi çıkmadı. Eşi Mesude Özbek’e de soru aldırmayan Galatasaray Başkanı, sonrasında basın mensuplarının yanından hızlıca uzaklaştı. Galatasaray 2. Başkanı Cengiz Özyalçın ise, muhabirlerle esprili bir sohbet gerçekleştirirken, derbiyle ilgili soru almadı ve konuşmayı maçtan sonraya bıraktı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in derbi öncesi oluşabilecek herhangi bir kaosun önüne geçmek için bu önlemi aldığı öğrenildi.

> Galatasaray iyi yolda

Derbiye yönelik konuşmayan Dursun Özbek, mali konularla ilgili açıklama yaptı. Galatasaray Başkanı “Hangi düzeni kurarsanız kurun eğer bozuk bir mali yapıyla yürüyorsanız başarı şansınız yok. Bu manada gayrimenkullerin geliştirilmesi suretiyle bir çalışma yaptık. Bu projeler başarıyla sürmektedir. Hiç endişe etmeyin Galatasaray çok iyi yolda. Galatasaray kısa zamanda bu projelerin meyvelerini toplamaya başlamıştır. Daha güzel günler bizi bekliyor” diye konuştu.