Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi’nde Monaco’yu da devirip 3’te 3 yapan ve tarihe not düşen Beşiktaş’ın başarısı öyle geçiştirilecek ve “Ne var bunda?” denecek türden değil. Aynı başarıyı Şampiyonlar Ligi gibi bir kulvarda Galatasaray veya Fenerbahçe yapsa yansımaları da etkileri de daha farklı olacak bir derece aslında bu. Ancak son iki sezonun şampiyonu siyah-beyazlılar, camiasını başarıya alıştırmış gibi bir soğukkanlılık var. Belki de zaferlerin hakkıyla tadının çıkarılmamasında geçmişin acı tecrübeleri görülüyor ama kim ne derse desin bir dönemin karaları bağlayan Kartal’ı şimdi beyaz sayfalara “TARİH” yazıyor. Türk futbolunun Avrupa’da yıllardır benimsenen “Yenildik ama ezilmedik” düşüncesini tam tersine çeviriyor. Hem rakipleri yeniyoruz hem de eziyoruz... Evet, bu tarihî değişim ve gelişimde 3 ana etken ön planda:

ORMAN MÜHENDİSİ

Doktora tezi olabilecek bir konuya sahip Beşiktaş’ın daha 5 yıl öncesinde stadı yoktu. Göçebe bir yaşam anlayışındaydı. Fikret Orman göreve geldiğinde kapının önünde haciz kamyonları bekliyordu. O ne yaptı? Ayağını yorganına göre uzattı, kendi deyimiyle âdeta gece gündüz Vodafone Park inşaatının başında bekledi. Belki de en doğru hamlesi takımın başına Şenol Güneş gibi kan uyumunu çabuk sağlayan bir teknik adamı getirmesiydi. Stadı bitirdi, kadroyu zenginleştirdi ve üst üste iki şampiyonluk geldi. Hâliyle Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım ve paralar. Evet, borçlar bitmedi ama yıllık eksi hanesi artıya döndü ve borçlar ödenmeye başladı. Şu anda stadı 2019 UEFA Süper Kupası’na ev sahipliği yapacak. Aldığı oyuncularda yüksek verim sağlamasının yanı sıra satışlardan çok büyük kâr elde etti.

PROJESİNDE NE VARDI?

> Öncelikli olarak FEDA dedi, bütçesini dengeledi.

> En olmayacak zamanda stadı yıktı ve 3 yılda yaptı.

> Avrupa’dan alınan 1 senelik men cezasını ödüle çevirdi toparlandı.

> Genç gurbetçilere yatırım yapıp sabırla verim almayı bekledi.

> İki sezon üst üste şampiyonluk gördü.

> Taksitli aldığı oyuncuları hem peşin hem de iki katı fiyatına sattı.

> Dünya kulübü olma yolunda vizyon sahibi bir bakış açısı geliştirdi.

HİSSELER YÜKSELDİ

Her türlü kazanıyor

Siyah-beyazlıların saha sonuçları hisselerine de yansıyor. Şampiyonlar Ligi’ndeki Monaco galibiyeti borsayı etkiledi. Dün sabah Beşiktaş’ın hisseleri güne 3,11 yükselişle başladı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, saha içine yaptığı yatırımların meyvelerini her türlü toplamanın haklı gururu ve mutluluğu içerisindeydi.

GÜNEŞ ENERJİSİ

Beşiktaş’a gelmeden önce Şenol Güneş dendiğinde Dünya Kupası üçüncülüğü ve kaybedilen final niteliğindeki maçlar akla gelirdi. Şimdi öyle mi? Tabii ki değil. Gittiği takıma pozitif futbol oynatan ve Gol Kralları çıkaran başarılı teknik adamın eksiği kupalarıydı. İşte onları Beşiktaş’ta görüyor. Sadece kupa mı? İki şampiyonluk tadan Şenol Hoca, Kara Kartal’ın beyaz sayfalarına tarihe not düşecek başarılar kazandırıyor. Son dönemdeki ilkler hanesinde hep onun teknik adamlığı var. Monaco galibiyeti sonrası temkinli konuşmasında ve henüz biten bir şey olmadığını söylemesindeki sebep belki de geçmişte son anda kaybettikleri. Tüm bunlara rağmen genel görüntüye bakıldığında başkan Fikret Orman’ın deyimiyle o Beşiktaş’a kazandırıyor, Beşiktaş da onun kariyerine önemli kazanımlar ve değerler katıyor.

ŞENOL GÜNEŞ’İN İLKLERİ

> Beşiktaş’ı üst üste iki kere Şampiyonlar Ligi’ne taşıdı.

> Devler Ligi’ne ilk defa bir Türk takımı 3’te 3 yaparak başladı.

> Beşiktaş’ın başında en fazla Avrupa Kupası maçına çıkan hoca (21).

> Dev arenada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle en başarılı dönem.

> Beşiktaş ilk defa bir İtalyan takımını (Napoli) devirdi.

> Kartal, Alman ekiplerine karşı ilk galibiyetini Leipzig karşısında aldı.

> Siyah-beyazlılar, Porto’yu deviren ilk Türk takımı olarak tarihe geçti.

> Şampiyonlar Ligi’nde F.Bahçe’ye ait yenilmezlik rekoru kırıldı (5 maç).

> Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’a en fazla puanını kazandıran hoca (9).

FUTBOLUN EFENDİSİ

Siyah-beyazlılar son iki sezondur ne yapıyor? Şenol Güneş’in söylemiyle futbolun doğrularını ortaya koyup, izleyenlere keyif vermeye çalışıyor. Bunda büyük oranda başarılı. Zaten siyah-beyazlıların derece yapmasında iç dış ayrımı gözetmeden aynı kalitesini ve oyununu sergilemeye çalışmasının etkisi büyük. Düşünün Porto deplasmanında skoru tutmak yerine açmak adına hücum oyuncularının girmesi bu veriyi destekleyen bir örnek. Talisca, Babel, Quaresma ve en önemlisi çok formda bir Cenk, taraflı tarafsız herkese futbol tadı sunuyor. Üretkenlik, kumaş kalitesi ve beraberinde gelen takım oyunu çok şeyi değiştiriyor. Buna ilaveten Beşiktaş’ta her sezon vitrine yeni yeni isimler çıkıyor. Oyuncular değerine değer katıyor. Geçmişte düşünmeden futbolcu satan yönetim şimdi kendi planını yapıp astronomik teklifleri geri çevirebiliyor.