Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fikret Orman, takımının Avrupa'daki başarısından son derece memnun. Orman, Monaco maçı sonrası yaptığı değerlendirmede, siyah-beyazlı ekibin katettiği mesafeyi anlattı.

Yakaladıkları başarıya dair konuşan Orman; "Dev transferlerle bitmiyor iş, mühim olan yerinde ve doğru transfer yapmak. Yıllardır doğru hamlelerle gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi’nin en düşük maliyetli takımlarından biriyiz ama arkadaşlıklar çok üstte. Birbirine yardım eden futbolculardan kuruluyuz." dedi.

"AVRUPA'NIN DİKKATİNİ ÇEKTİK"

Siyah-beyazlı ekibin başkanı Orman: "Avrupa takımlarına gol atınca sevinen bir anlayıştan, yüz milyonlarca eurolara kurulmuş takımları kendi evlerinde yener hale geldik. İkisi deplasmanda olmak üzere 3 maçta 3 galibiyetle tüm Avrupa'nın dikkatini çektik. Porto, Monaco, Leipzig... Bunlar kolay lokma değil, kimse küçümsemesin. Ancak diğer taraftan bu başarılı sonuçları daimi hale getirmeliyiz. Aslında bu sonuçlar geçen yılın devamı. Geçen sezon son maçta hakem skandalıyla Devler Ligi’nde devam etmemiz engellenmişti ama Avrupa Ligi’nde gelişimimiz sürmüştü. Bu yıl ise o kazanılan tecrübelerin devamı olarak görülmeli” şeklinde konuştu.