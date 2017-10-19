Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın Cezayirli yıldızı Feghouli, Fenerbahçe derbisi ve yabancı kuralıyla ilgili konuştu. Derbinin önemini bildiğini ifade eden Feghouli, rehavet uyarısı yaptı.

"Fenerbahçe’ye saygı duyuyorum ancak biz kendimize bakıyoruz. Şu anda 8 puan önde olsak dahi, böyle bir fark yokmuş gibi hazırlanmaya devam etmemiz gerekiyor. Motivasyonumuzu yüksek tutmalıyız. Takımın kazanması için ne gerekiyorsa yapacağım. Sahadan zaferle ayrılıp Galatasaray tarihine adımı yazdırmak istiyorum."

YABANCI KURALI YORUMU



Sofiane Feghouli yabancı kuralıyla ilgili tartışmaları değerlendirirken, çarpıcı açıklamalar yaptı.

"Yabancı oyunculardan beklenti, iyi oynamaları ve tecrübelerini paylaşmaları. Türk oyunculara öncelik verilmesi gerekir ancak Türk futbolcular sahaya çıkıp gerekli performansı veremiyorsa burada yapacak birşey yok. O zaman yabancılara başvuruluyor. Sanırım Galatasaray da sezon başında yaptığı transferlerle yerinde bir transfer politikası gerçekleştirdiğini gösterdi."

TUDOR HAKKINDA



Galatasaray'a uyum sürecini atlattığını ifade eden Feghouli, "Tudor çalıştığım en iyi teknik direktörlerden biri" diyerek, Hırvat teknik adamdan övgüyle bahsetti.