Ligin 9. hafta mücadelesinde namağlup lider Barcelona, Nou Camp Stadı'nda Malaga'yı konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Katalan temsilcisi, henüz 2. dakikada Gerard Deulofeu'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da etkili futbolunu sürdüren Barcelona, 56. dakikada Andres Iniesta ile bir kez daha ağları sarstı ve mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Barcelona'da milli futbolcu Arda Turan kadroda yer almazken, Malaga'da ise Cenk Gönen mücadeleyi yedek kulübesinden takip etti. Bu sonucun ardından puanını maç fazlasıyla 25'e yükselten Barcelona, haftayı lider kapatmayı garantiledi. Malaga ise 1 puanla son sırada yer aldı.
Barcelona, Malaga'yı 2 golle geçti
22.10.2017 - 01:15 | Son Güncelleme: 22.10.2017 - 01:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, konuk ettiği Malaga'yı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Etiketler : barcelona,malaga,
513240 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/513240.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
8
7
1
0
20
6
14
22
2
Göztepe
9
5
2
2
20
15
5
17
3
Akhisarspor
9
5
2
2
17
13
4
17
4
Başakşehir
8
5
1
2
13
11
2
16
5
Fenerbahçe
8
4
2
2
17
12
5
14
6
Beşiktaş
8
4
2
2
13
9
4
14
7
Kayserispor
8
4
2
2
12
9
3
14
8
Bursaspor
8
4
0
4
16
13
3
12
9
Sivasspor
8
4
0
4
14
14
0
12
10
Aytemiz Alanyaspor
9
3
2
4
19
20
-1
11
11
Malatyaspor
9
3
2
4
15
17
-2
11
12
Antalyaspor
9
2
3
4
11
15
-4
9
13
Trabzonspor
9
2
3
4
17
22
-5
9
14
Kasımpaşa
9
2
2
5
13
18
-5
8
15
Karabükspor
9
2
2
5
11
16
-5
8
16
Gençlerbirliği
9
2
2
5
12
20
-8
8
17
Konyaspor
8
2
1
5
8
11
-3
7
18
Osmanlıspor
9
2
1
6
13
20
-7
7
9. Hafta Maçları
20.10.2017
Antalyaspor 2 - 1 Kasımpaşa
21.10.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü 3 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
21.10.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Gençlerbirliği
21.10.2017
Evkur Yeni Malatyaspor 1 - 0 Trabzonspor
22.10.2017
Göztepe - Alanyaspor
22.10.2017
Demir Grup Sivasspor - Bursaspor
22.10.2017
Kayserispor - Atiker Konyaspor
22.10.2017
Galatasaray - Fenerbahçe
23.10.2017
Beşiktaş - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
8
5
2
1
14
7
7
17
2
Giresunspor
8
4
4
0
12
5
7
16
3
Ankaragücü
9
4
3
2
11
7
4
15
4
Ç. Rizespor
9
4
3
2
17
14
3
15
5
Altınordu
9
4
2
3
17
12
5
14
6
Elazığspor
8
4
2
2
13
10
3
14
7
İstanbulspor
9
4
2
3
10
8
2
14
8
Adana Demirspor
9
4
2
3
14
13
1
14
9
Adanaspor
9
4
2
3
9
11
-2
14
10
Balıkesirspor
8
3
3
2
15
13
2
9
11
Erzurumspor
8
2
3
3
7
10
-3
9
12
Samsunspor
8
2
3
3
6
9
-3
9
13
Boluspor
8
2
2
4
9
10
-1
8
14
Denizlispor
9
2
2
5
9
15
-6
8
15
Gazişehir G.Ant
8
1
4
3
7
6
1
7
16
Grandmedical Manisaspor
8
2
1
5
11
14
-3
4
17
Eskişehirspor
8
1
4
3
13
17
-4
4
18
Gaziantepspor
9
1
2
6
4
17
-13
2