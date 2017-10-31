Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, gündemi değerlendirdi. Kendi sürecini ‘’Çıraklık babamın, kalfalık Süleyman Seba’nın yanındaydı herhalde şimdi ustalıktır” sözleriyle anlatan Orman gündemlerinde 3. şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi olduğunu söyledi. Vizyonunu “Dünya’da 100 milyon taraftar sayısının üstüne çıkmak var” ifadesiyle anlatan Orman “Spor siyaset gibidir. 48 saat çok üzün bir süreçtir. Çok başarılı olduğunuzu düşündüğünüz bir anda değişebilir her şey” diye konuştu. Lig yarışı için “Daha başı. Köprünün altından daha çok sular akacaktır” yorumunda bulunan Başkan “Ligde Beşiktaş’ın rakibinin kendisi olduğunu düşünüyorum” dedi.

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Türkiye liginde rakiplerin oyunlarını bozmaya yönelik bir düşünce içinde olduklarını ifade eden Fikret Orman “Oyuncularda ekstra bir motivasyon oluyor Beşiktaş’a karşı oynamak kendileri açısından bir vitrin olduğu için ekstra motive oluyorlar” dedi. Oyuncu karakter yapısının çok üst düzey olduğunu da vurgulayan Beşiktaş’ın patronu “Çocuklar çok iyi niyetli, pırlanta gibiler. 20’ye yakın direkt oynayabilecek oyuncu var. Herkes oynamak istiyor. Profesyonel hareket etmeliler. Aksi takdirde disiplin cezası alırlar. Ben başkan olduğumda Beşiktaş üçüncü sayfalardaydı. Şimdi en çok konuşulan biz olduk. Art niyetli haberlere karşıyız. Medel ile ilgili olayı hoca anlattı. Beşiktaş’ın karışmasını bekliyorlar gibi bir hava var ama ancak havasını alırlar” dedi.