Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki atıp çok kazanmak bu olsa gerek... Trabzonspor’un içinde bulunduğu durumun ta kendisi... 5 maçtır kazanamayan ve ateş hattına çok yakın olan Karadeniz ekibi, lider Galatasaray’ın apoletini söküp galip gelirken 3 puandan çok çok fazlasını aldı. Yönetimi dağılmış, muhalefeti ayaklanmış ve kongre sürecinin yaşandığı bordo-mavililerde, 2-1’lik maçta aslan payı Rıza Çalımbay’daydı. Tecrübeli teknik adamın taktik anlayışı ve takım oyununun neticesinin alınmasından mutluluk duyan yönetim havaya girdi. Yönetici Gökhan Saral “Hırs, azim ve inatla... Uşaklar! Toparlanın, yeniden başlıyoruz” mesajını verdi.

> Fırsatı değerlendirdi

Yönetimin derin nefes aldığı olayda Çalımbay’ın elinin değdiği ve pozitif etki yaptığı, özgür bıraktığı bir Yusuf Yazıcı izledik. Adeta tek başına Galatasaray’ı bitiren adamdı. Bir gol attı bir asist yaptı ve değerine değer kattı. O her ne kadar transfer konuşmayı sevmediğini söylese de şimdiden transfer süreçlerinin önemli figürü olacağı aşikar. Trabzonspor adına sevindirici diğer gelişme ise oynamayan ve pas tuttuğu düşünülen oyuncuların da formduydu. N’Doye, Burak Yılmaz ve Rodallega’nın yokluğunu fırsata çevirdi ve göze girdi.