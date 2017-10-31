Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde bu gece Celtic maçına santrforsuz çıkacak. Hem Müller hem de Lewandowski sakat oldukları için Thiago Alcantara'nın en uçta 11'de başlaması olasılıklar arasında... Ya da 4-4-2'ye dönülüp öndeki ikilide Robben ve Coman kullanılacak.

Teknik direktör Jupp Heynckes 18 yaşındaki Manuel Wintzheimer'i de santrfor alternatifi olarak Glasgow'a götürdü. 1999 doğumlu olan genç futbolcu, Bayern Münih U-19 takımında ve Regionalliga'daki Bayer Münih II'de forma giyiyor.

Hem Müller hem de Lewandowski oynayacak durumda olmadıklarında santrfor alternatifi bulunmaması üzerine Bayern Münih yönetimi Ocak transferi için düğmeye bastı. Buraya yapılacak transferde üç önemli özellik isteniyor: 1-Lewandowski oynadığında yakınmayacak. 2-Lewandowski ve Müller yokken santrfor boşluğunu doldurabilecek. 3-Yönetmeliklere göre Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek.

Bayern yönetimi uygun aday olarak üç isim belirledi. Bunlardan biri eski Başiktaşlı Mario Gomez. Wolfsburg'da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, 2009-2013 arasında Bayern'deydi.

Diğer aday Hoffenheim'dan Sandro Wagner... 29 yaşındaki futbolcu 2005-2008 arasında Bayern forması giymişti. Diğer aday ise Anthony Modeste... Fransız futbolcu, bu sezon başında Köln'den Çin'in Tianjin Quanjian takımına olaylı bir şekilde transfer olmuştu.