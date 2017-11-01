Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, Süper Lig’in 11’inci haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 11.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmanla sürdürdü. Çalışmaya Juraj Kucka katılmazken, Burak Yılmaz ile Ogenyi Onazi ise takımdan ayrı koşu yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, istasyon çalışmalarıyla devam etti. Bordo-mavili futbolcular, idmanın son bölümünde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

BURAK YILMAZ, KOŞULARA BAŞLADI

Trabzonspor’un üç hafta önce oynadığı Teleset Mobilya Akhisarspor maçında sakatlanan Burak Yılmaz, üç hafta aradan sonra koşulara başladı. Bordo-mavili takımın son antrenmanında takımdan ayrı olarak başka bir sahada koşu yapan Burak Yılmaz, kendini iyi hissettiğini ancak tam olarak hazır olması için bir haftalık daha süreye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

HUBOCAN VE MAS EKSTRA ÇALIŞTI

Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın gelişiyle Trabzonspor’da başlayan ekstra antrenman programı bu kez Tomas Hubocan’a uygulandı. Bugün yapılan antrenmanda takımdan bir saat önce sahaya çıkan Hubocan, yaptığı koşunun ardından takımla birlikte de çalışmaya katıldı. Mas’ın ise antrenmandan sonra bir süre çalışmaya devam ettiği görüldü.

ÇALIMBAY, RODALLEGA İLE ÖZEL GÖRÜŞTÜ

Trabzonspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, bugün yapılan antrenman sonrası Çorum Belediyespor ile oynanan kupa maçında rakibine yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Kolombiyalı oyuncu Hugo Rodallega ile tercüman eşliğinde bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından Çalımbay Rodallega’nın sırtını sıvazlayarak oyuncusunu motive ederek gönderdiği görüldü.

SOSA’YI SERBEST OYNATTI

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, performansından memnun olmadığı ve hazır olmadığını düşündüğü Arjantinli oyuncu Sosa’yı bugün yapılan antrenmanın taktik bölümünde serbest oynattı. Oyuncuyu hazır hale getirmek için ekstra çalışma programı veren deneyimli teknik adam tecrübeli oyuncuyu hazır hale getirmeye çalışıyor.

ANTALYA’DA KAMP PLANLANIYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımı daha yakından tanımak için Kayserispor maçından sonra girilecek millî arada Antalya’da kamp yapmayı planladığı öğrenildi. Bordo-mavili takımın Kayserispor maçının ardından 2 gün izin yapacağı, daha sonra ise Antalya’da 6 günlük kamp yapacağı belirtildi. Programa uyması halinde ise Trabzonspor’un millî arada hazırlık maçı oynamayı planladığı öğrenildi.

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.