Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

F.Bahçe'de yaşanan tartışmaların merkezinde Valbuena var… Fransız yıldızın oyundan alınması, Aykut Kocaman'ı da eleştirilerin hedefi yapıyor… Taraftar takımın en çok mücadele eden ismi olan Valbuena'nın 90 dakika sahada kalmasını istiyor. Opta ölçümleri, yıldız futbolcunun oyundan alındığı son 5 maçta, birçok alanda takımının en iyisi olduğunu kanıtlıyor. Valbuena, bu maçlarda 32 orta yaptı, 45 ikili mücadele kazandı, 21 kez adam geçti, 10 gollük pas verdi ve yüzde 90'lık pas başarı yüzdesine ulaştı. İşte o maçlar:

KAYSERİSPOR (3-3): 82'de oyun kenarına geldi. O ana kadar takımın en fazla orta (9) ve isabetli orta (2) yapanı, en fazla ikili mücadele kazananı (11) ve adam geçeni (3) oldu. Yüzde 92 pas başarı yüzdesi ile oynadı.

GALATASARAY (0-0): 72. dakikada oyundan çıkarken, takımın en fazla orta (6) ve isabetli orta (2) yapanıydı. Kazandığı 9 ikili mücadele ile de zirvede yer aldı. Bununla beraber 2 de gollük pas verdi.

YENİ MALATYA (3-1): 71'de kenara geldi. 1 asisti bulunan Valbuena, 5 adam geçme değeri ile takımın en iyisi, kazandığı 10 ikili mücadele ile de en fazla ikili mücadele kazanan ikinci isim durumundaydı.

AKHİSARSPOR (0-1): 66'da oyundan alındı. 24 dakika daha az oynamasına rağmen 10 ikili mücadele kazanma ve 5 adam geçme değeri ile takımın en iyisi durumundaydı.

BEŞİKTAŞ (2-1): 69. dakikada kenara gelen Valbuena, attığı 6 orta ve 4 isabetli orta ile takımın en iyisiydi. Fransız isim yüzde 92 pas başarı yüzdesi, 3 kilit pas ve 5 adam geçme performansı ile de zirveyi bırakmadı.

14 MAÇ

14 İLK 11

10 SÜPER LİG

4 AVRUPA

3 GOL

6 ASİST