Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Golfte European Tour Rolex Serisi’nin sekiz ayağından altıncısı olan Turkish Airlines Open 2017, bugün Antalya Belek’te başlayacak. Regnum Carya Golf Kulübü’nde düzenlenecek turnuvada, geçen yıl Rio’da Olimpiyat madalyası kazanan Justin Rose ve gümüş madalya alan Henrik Stenson gibi önemli isimler mücadele edecek. Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu da tanıtım toplantısı dün yapılan organizasyona büyük bir destek verirken, organizasyonun ülkemizin tanıtımı için önemli rol oynadığını ifade etti. Çavuşoğlu “Hükûmetimiz ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu organizasyona başından beri destek veriyor. Golf sporunu desteklemeye de devam edeceğiz. Ancak bu türlü organizasyonlara sadece hükûmetin veya devletin destek vermesi yeterli değil. Sponsorların da bunda büyük önemi var” ifadelerini kullandı. Öte yandan 2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanan Justin Rose, Antalya’da olmanın güzel bir duygu olduğunu belirterek “Antalya’da iyi deneyimlerim oldu. Çok prestijli bir turnuvadayız. Race To Dubai turnuvasından önce çok önemli bir organizasyon. Ödül çok büyük ve bu da herkesi buraya çekiyor” dedi. Dört yıl içinde ülkemizin en geniş ve en etkili tanıtım araçlarından biri haline gelen Turkish Airlines Open, geçen yıl dünya genelinde yaklaşık 330 milyon hanede izlenmişti.