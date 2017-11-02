Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Fenerbahçe’ye evinde 2, Trabzonspor’a deplasmanda 3 puan bırakan Galatasaray, yarın oynayacağı Gençlerbirliği maçıyla yeniden seriye başlamayı hedefliyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarındaki hakem kararları sebebiyle Florya’da “Birtakım oyunlar dönüyor” algısı yükselirken, bu hava takımı birbirine daha da kenetlendirdi. Takımdaki kenetlenmede en büyük rolü oynayanlardan biri de kaptan Selçuk İnan... Arkadaşlarıyla sürekli motive edici konuşmalar yapan tecrübeli futbolcu geçen haftadan sonra Gençlerbirliği karşılaşmasında da 11’deki yerini alacak.

> Hocaya göre kilit isim

Östersunds maçlarının akabinde çok büyük eleştiriler alan ve yeni transferlerden sonra yüzüne bakılmayan hatta gönderilmesi istenen Selçuk İnan, yeniden umut bağlanan isimlerden biri oldu. Belhanda’nın yokluğunda Trabzonspor karşısında sahada olan tecrübeli futbolcu, kırmızı kart cezasılısı olan Badou Ndiaye’nin yerine de Gençlerbirliği maçında merkezdeki yerini alacak. Trabzon karşısında etkili olamayan Galatasaray kaptanı, yarınki mücadelede kendini gösterip takımın önemli bir parçası olduğunu ispatlamayı hedefliyor. Öte yandan Fernando ile de pozisyon alma konusunda birlikte çalışmalar yapan Selçuk’u Tudor da kilit oyuncu olarak görüyor.

O şutları hep dene

Galatasaray’ın önemli isimlerinden Garry Rodrigues, Trabzonspor maçında muhteşem bir şutla, jeneriklik bir gole imza atmıştı. Teknik direktör Tudor, Gençlerbirliği maçındaki en önemli silahlarından olan öğrencisine “Daha çok şut at” tavsiyesinde bulundu.

Sebebi aşırı itirazmış

Galatasaray’da Trabzon maçında çift sarı karttan kırmızı gören Badou Ndiaye’nin PFDK’ya sevk edilmesi şaşkınlık uyandırmıştı. Edinilen bilgilere göre Senegalli futbolcunun kırmızı gördükten sonra dönüp üzerine yürümek istemesi ve şiddetli tepkisi hakem raporuna eklendi ve bu sevk gerçekleşti.

Dışarıda çok esprili

Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı ve Takım Tercümanı Mert Çetin, Fitbol Dergisi’ne verdiği röportajda Igor Tudor’u tanımladı. Çetin, Hırvat hocayla ilgili “Kendisiyle arkadaş gibiyiz. Saha içinde çok disiplinli, idealist bir hoca ama saha dışında esprili ve sıcak bir kişiliği var” ifadelerini kullandı.