Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kartal için fırsat kaçacak gibi değildi. Şampiyonlar Ligi’nde 2. tur yanı başında sayılırdı. Kanatları kullanarak sonuca giden Şenol Güneş bu defa Monaco’yu şaşırtmayı da planladı. Son haftaların gönülsüzü Talisca yedekte, topu sahiplenecek Tolgay-Oğuzhan on birdeydi. Bu çok varyasyonlu (kanat ve orta üçlemeleri), efektif oyun planıydı. Fakat 15 dakika tuttu bu plan. Monaco ikinci topları toplamaya, bunun doğal yansıması olarak da atak zenginliğini eline almaya başladı. Yine de adrenalin üreten tehlikeler çoğunlukla bizden geldi. Fakat son vuruşlarda önümüze Glik dikildi. Son müdahaleleri inanılmazdı. Kızdırdı bizi, az mı ekmeğimizi yemişti. İlk çeyrek sonrasına tarafsız bakınca sahada ne yaptığını bilmeye başlayan Fransız ekibiydi.



92 maç oynayan adam!

15’te Tielemans’ın kafa vuruşunda Fabri golü önledi. Anlamsız şekilde topu dar alanda dolaştırmaya başlayan Kartal’da hatalar çoğaldı. 37’deki Lopes’in vuruşunu Fabri önledi ama adam sanki ‘bana dikkat edin’ işareti verdi. Sonrasında Quaresma, ardından Gökhan Gönül patentli şut denemeleri hafif heyecan yaptı tribünlerde. Bitime 60 saniye vardı ki, Avrupa kupalarında 92 maçlık tecrübe Adriano, inanılmaz bir top kaybı yaptı. Meşin yuvarlak Lopes gibi bir ayağa on sekiz önünde hem de vurulacak durumda geldiyse ‘başına iş aldın’ demekti. Nitekim Fransız futbolcu mükemmel bir falsoyla topu sağ alt köşeye bırakırken, Fabri’nin uzunluğu 2.40 olsa fark etmezdi: 0-1.

1 puan da yeter

İyi ki beraberlik golü erken geldi. Tolgay’ın zeka ürünü pasında Quaresma, Jorga Marco’ya öyle bir feyk attı ki, 21’lik çaylağa penaltı yapmaktan başka çare kalmadı. Topun başına gelen Cenk kaleci Sabasic’e ‘nedir senden çektiğim’ dedirtti; tribünlere ‘Tosun Paşa’yı dinletti: 1-1 (dk.54). Ardından grogi olan rakibi önünde Babel ve Quaresma’yla önemli fırsatları harcayan Beşiktaş Monaco’ya net fırsat da vermedi. Sürüp giden dakikalar bittiğinde Kartal kazanamasa da 1 puan da yeterdi.

Tarihî başarı

Siyah-beyazlılar, Monaco’yu yenmesi hâlinde Şampiyonlar Ligi’nde 4’te 4 yapan ilk Türk takımı olacaktı. Bu anlamda rekor gelmedi ama kulüp adına önemli kazanımlar ve tarihi başarılar vardı. Beşiktaş, dev arenada en fazla puana ulaştı (10). Kara Kartal, Avrupa kupalarında Fransız takımlarıyla oynadığı beş iç saha maçını da kaybetmedi (3G 2B). Vodafone Park’ta yenilgi yüzü görülmedi.