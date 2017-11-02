Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Monaco’nun deplasmanda iyi sonuçlar alan bir takım olduğuna vurgu yaparak, “Onun için bu maçı ilkine göre farklı oynadık. Topla çıkışlarda hatalar yaptık ve yediğimiz gol de böyle geldi” derken, “Skoru koruyup pozisyon vermemeye çalıştık. Atak sayımız fazla ama etkili şekilde bitiremedik. Zaaflarımızından biri buydu” sözlerini kullandı.



Ülke puanı var

“Oyunun gidişatına göre hücumda değişiklik yapmayı düşünürken, geride 2 değişiklik yapmak zorunda kaldık. Futbol böyledir. Atiba ve Tosic’i değiştirince hücumdaki oyuncuları değişirip diri oyuncu koyamadık” sözlerini kullanan Güneş, “Beraberlik iyi bir sonuç, maçın hakkı beraberlikti. En azından kaybetmek istemiyorduk. Akılcı olmak durumundaydık. Kaybetsek moralimiz bozulurdu. İyi iş çıkardık. Türkiye’yi iyi temsil ediyoruz. Porto maçını da kazanmak isteyeceğiz” şeklinde konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, “Sakatlık olarak bir sonuç veremem. Gökhan’ın sıkıntıları var ama çok ciddi değil. Atiba’da da problem var. Şampiyonlar Ligi feda etmeye değecek bir olay. Ülke puanına katkı yapmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde iyi sonuçlar almak istiyoruz. Niye katılalım o zaman buraya? Kendi aramızda oynarız” açıklaması yaptı.



Takım oyunu oynadık

Beşiktaş’ın kaptanı Oğuzhan Özyakup karşılaşmayı değerlendirirken, “Galip gelebilirdik. Son paslarda yüzde yüz pozisyona girdik ama golle buluşamadık. Tamamen kendi hatamızdan golü yedik. Maç çok git-gel oldu. Galibiyetle ayrılsaydık biraz daha iyi olurdu. Tolgay ile çok iyi iş yaptık. Takım oyunu olarak çok iyiyduk” sözlerini kullandı. Maçın iyilerinden Tolgay Arslan da, “1 puan istediğimiz bir sonuç değil ama o kadar kötü de değil. Gruptan çıkmayı hak eden bir takımız” derken, “Bizim lige de odaklanmamız lazım. Seri yakalamalıyız. İzmir’de zor bir deplasman bizi bekliyor. Beraber oynarsak tek rakibimiz kendimiziz” açıklaması yaptı.



Üç sakatlık birden

Sert geçen karşılaşmanın 66. dakikasında Dusko Tosic sakatlanarak oyunu terk etti. 8 dakika sonra bu defa darbe alan Tolgay Arslan sekerek oyundan çıktı. 82. dakikada ise Atiba Hutchinson da sakatlıktan kenara gelerek yerini Anderson Talisca’ya bıraktı. Oyuncuların durumu MR sonrası belli olacak.



Kartal Aslan’ı yakaladı

Kara Kartal, 10 puana ulaşarak Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ı yakaladı. Beşiktaş, 2001-2002 ve 2012-2013’te Avrupa’nın en büyük futbol organizasyonunda 10’ar puan alan Galatasaray ile aynı başarıyı elde etti ve Devler Ligi’nde topladığı 11 puanlı Fenerbahçe’ye de biraz daha yaklaştı.



Bileği bükülmüyor

Beşiktaş, Avrupa’da son dönemde iç sahada yakaladığı yenilmezliği Monaco karşısında da sürdürdü. Beşiktaş, son 5 sezonda Avrupa kupalarında rakiplerini 19 defa ağırlarken, söz konusu müsabakalarda şu ana kadar sadece bir yenilgi (Brugge 1-3) aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan destek

Türk futbolu açısından tarihi öneme sahip Beşiktaş-Monaco mücadelesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Vodafone Park’a gelerek izledi. Maçın ardından, “Çok iyi oldu. Beşiktaş daha çok pozisyona girdi” diyen Erdoğan’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de protokol tribününde yerini aldı.