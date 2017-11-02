Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da forma giyen Özer Hurmacı ile Trabzonspor arasındaki dava sonuçlandı.

Trabzonspor resmi internet sitesinden Özer Hurmacı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun bugün aldığı karar ile, profesyonel futbolcu Özer Hurmacı’nın şirketimizle olan sözleşmesini haksız nedenle feshettiğine, futbolcu tarafından talep edilen 6,4 milyon TL fesih tazminatının reddine ve futbolcunun 6 ay süre ile tüm müsabakalardan men edilmesine karar vermiştir.