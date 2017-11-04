Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlılarda gündem Caner Erkin ve Cenk Tosun... Caner’e verilen 6 maçlık ceza camiada sert tepkilere sebep olurken Cenk Tosun konusunda da olumlu gelişmeler var. Şampiyonlar Ligi vitrininde en öndeki Kartal olarak görülen golcü oyuncu, Monaco’yu yine boş geçmezken başkan Fikret Orman’dan açıklamalar geldi. İngiliz ekibi Tottenham, Everton, Newcastle ve Crystal Palace’ın yakından takip ettiği oyuncu hakkında İngiliz Sky Sport’a konuşan Orman “Cenk’i sezon ortasında herhangi bir takıma satmamız pek de olası gözükmüyor. Bu transferin gerçekleşebilmesi için, inanılmaz rakamların bize sunulması lazım. Şu an için 20 milyon pound yeterli değil, satmamızı gerektirecek bir durum yok. Sezon sonuna kadar bekleyebiliriz” dedi.

Hedef 100 milyon üzeri

Beşiktaş’ın hedef çıtası hakkında da bilgi verip dünya kulübü olmak istediklerini söyleyen Fikret Orman “Premier Lig ekiplerinin sporsorları için pazar hedefi İngiltere değil dünya. Mesela Chelsea’nin yerel bölgeleri ufak ancak dünya geneline hitap ediyorlar. Çünkü ligleri dünya çapında yayınlanıyor ve bu sebeple çok fazla taraftara sahipler. Biz ise İstanbul’da 5 milyondan fazla destekçiye sahibiz. Daha avantajlı görünüyoruz ama bunu para çevirmemiz gerekiyor” ifadesini kullandı. Sky Sport, başkan Fikret Orman’ın taraftar olarak küresel bazdaki hedefini de 100 milyonun üzeri olarak açıkladı.