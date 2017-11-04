Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe beraberliği, ardından gelen Trabzonspor mağlubiyeti lider Galatasaray’da hafta boyu büyük bir baskı oluşturmuştu. Millî ara öncesi Gençlerbirliği karşısında kaza istenmiyordu. Hedef 3 puan ve iyi futboldu. Teknik direktör Tudor zorlu maç öncesi yine bir sürprize imza atarak takımı 3-5-2 ile sahaya sürdü. Cimbom sisteme alışık olmamasına rağmen başlangıçta sıkıntı yaşamadı ve golü erken buldu. 7’de Gomis’in pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Mariano, düzgün bir vuruşla kalecinin kapattığı köşeden topu ağlara yolladı: 1-0. Gençlerbirliği sonraki 15 dakikalık süreçte daha etkili olan taraftı. 16’da sağ çaprazdan yapılan ortaya Scekic kafa koydu top Muslera’da kaldı. 21’de 6 pas içinde topla buluşan Vedat Muriqi, Muslera’ya takıldı. İlk yarının son bölümünde tekrar kontrolü ele alan Cimbom, ikinci golü de buldu. 43’te sol çaprazda kazanılan serbest vuruşta, Belhanda ortaladı Maicon yükseldi ve Hopf’u avladı: 2-0.

>Daha hızlı, daha öfkeli

Sarı-kırmızılılar ikinci yarıya çok daha hızlı başladı. Belhanda sağdan taşıdığı topu içerideki Gomis’e çıkardı. Fransız yıldız bekletmeden kaleyi gördü: 3-0. İki dakika sonra bu defa servisi Eren yaptı. Gomis’in harika şutunu kaleci tokatladı. 50’de servis bölümünde yine Eren vardı. Kule forvet sağdan ceza sahasına girip altıpasa çıkardı, oraya hareketlenen Tolga Ciğerci gelişine vurdu: 4-0. Farkı bulan Galatasaray’da Tudor, Fernando ve Macion kenara alırken 4’lü savunma sistemine geçti. Tribünde taraftarlar coşarken, sarı-kırmızılılar da sürekli beşinci golü aradı. 80’de Luccas’ın elle oynaması sonucu Galatasaray penaltı kazandı. Topun başına geçen Gomis kaleciyi ters köşeye yatırdı: 5-0. Skoru ise 84’te Scekic’in kafa golü belirledi ve maç 5-1 tamamlandı.

Eren’le oynamak güzel!

Bafetimbi Gomis dün 2 defa fileleri havalandırdı ve 11’e gole ulaşarak Göztepeli Jahovic’i krallıkta yakaladı. Fransız yıldız maçtan sonra hücumda birlikte oynadığı Eren Derdiyok’a da övgüler dizdi. Gomis yaptığı açıklamada, “Eren’le oynamak güzel. Onunla sürekli oynamak isterim çünkü işimi çok kolaylaştırıyor” ifadelerini kullandı.