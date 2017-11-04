Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAÇTAN DAKİKALAR

47. dakikada Cener’in sağdan ortasında savunma hata yaptı ve top Sinan’ın önünde kaldı. Sinan’ın sert vuruşunda top çok az farkla yandan auta gitti.

60. dakikada sol kanatta topla buluşan Dialiba’nın pasında savunmanın arkasına sarkan Sinan Özkan sert ve isabetli bir vuruşla fileleri havalandırdı. 1-0

88. dakikada Giresunspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Dodo’nun pasında topla buluşan Mehmet Akyüz, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-0

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Hakan Ceylan xx, Deniz Turgut xx, Hüseyin Aylak xx

Akın Çorap Giresunspor: Anıl Altağ xx, Caner Arıcı xx, Aykut Demir xx, Dimitriadis xx, Korkishko x (Fatih Atik dk. 46 x), Dialiba Diabang xx, Jones xx (Mehmet Akyüz dk. 75 xx), Sinan Özkan xx (Recep Aydın dk. 85 x), Dodo xx, Çağlar Birinci xx, Hüsamettin Tut xx

Yedekler: Fevzi Elmas, Berkan Yıldırım, Oğuzhan Öztürk, Onur Demir, Canberk Dilaver, Özgür Yılmaz, Mert Örnek

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kaya Tarakçı xx, Acka xx, Mehmet Ozan xx, Abdulkadir Özdemir xx (Kubilay Sönmez dk. 46 x), Hamza Younes xx (Mert Nobre dk. 76 x), Gökhan Karadeniz xx (Haris Harba dk. 62 x), Hakan Arslan xx, Taylan Antalyalı xx, Lokman Gör xx, Jasmin xx, Erhan Çelenk xx

Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Murat Gürbüzerol, Tolga Ünlü, Mansaly

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Sinan Özkan (dk. 60), Mehmet Akyüz (dk. 87) (A.Ç Giresunspor)

Sarı kartlar: Caner, Fatih (A.Ç Giresunspor), Abdulkadir, Gökhan Kubilay (BB Erzurumspor)