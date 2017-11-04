Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper lig'in 11. haftasında Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, yıldız oyuncusunu Valbuena'nın sakatlığı ile sarsıldı.

Sarı-lacivertli ekibin Fransız yıldızı Valbuena, 10. dakikada sol baldırını tutarak, kenara oyuncu değişikliğini işaret etti. Aykut Kocaman, 10. dakikada sakatlık sorunu yaşayan Valbuena yerine oyuna Alper Potuk'u aldı.

BİR ŞOK DA ISLA'DAN!

Fenerbahçe'te bir kötü haber de Isla'dan geldi. Yıldız futbolcu maçın 37. dakikasında girdiği ikili mücadelede sakatlandı ve yerini Şener'e bıraktı.