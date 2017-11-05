UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakiplerinden Monaco, ligin 12. haftasında II. Louis Stadı'nda Guingamp'ı ağırladı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Monaco, 10. dakikada Guido Carrillo, 27. dakikada Adama Traore, 36. dakikada Keita Balde ve 45. dakikada penaltıdan Fabinho'nun golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde kapattı.
İkinci yarıda da oyunu kontrolü altına tutan Monaco, 75. dakikada Traore, 78. dakikada da Carrillo'nun ağları sarsmasıyla farkı artırarak mücadeleden 6-0 galip ayrıldı.
Monaco, bu galibiyetle puanını 28'e çıkararak haftayı ikinci sırada tamamlamayı garantiledi. Guingamp ise 14 puanla 13'üncü sıraya geriledi.
Monaco gol oldu yağdı
05.11.2017 - 01:27 | Son Güncelleme: 05.11.2017 - 01:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 12. hafta karşılaşmasında Monaco, konuk ettiği Guingamp'ı 6-0 yendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakiplerinden Monaco, ligin 12. haftasında II. Louis Stadı'nda Guingamp'ı ağırladı.
Etiketler : monaco,fransa ligi,
517013 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/517013.aspx
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2
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7
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