Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatyalı iş adamı Teoman Mutlu’nun başkanlığını yaptığı ve mücadele ettiği Amerika Cosmopoliten Kuzey Ligi’nde lider durumda bulunan Malatyaspor USA’da Teknik Direktör Ümit Karan ile yolların ayrıldığı belirtildi. Ayrılıkla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, Ümit Karan sosyal medya hesabından önümüzdeki günlerde bir açıklama yapacağını duyurdu.

Malatyaspor USA’da Türk futbolunun yakından tanıdığı Engin Baytar da forma giyiyor. Bu arada teknik direktör arayışlarına başlayan Malatyaspor USA’nın bir dönem Galatasaray forması da giyen Bülent Akın ile büyük oranda anlaşmaya vardığı bildirildi.Başkan Teoman Mutlu’nun 1-2 gün içerisinde yeni hocayı açıklaması bekleniyor.