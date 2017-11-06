Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Celta Vigo'nun antrenmanında sakatlanan Emre'nin sağ ayak bileğinde burkulmaya bağlı zedelenme oluştuğu için kadrodan çıkarıldığı belirtildi. A Millî Takım teknik heyetinin, İspanyol kulübünden gelen tıbbi raporu incelediği ve sağlık ekibi ile yaptığı görüşme sonrasında futbolcunun tedavisine kulübünde devam edilmesinin uygun bulunduğu aktarıldı.
Emre Mor aday kadrodan çıkarıldı
06.11.2017 - 15:41 | Son Güncelleme: 06.11.2017 - 15:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İspanya'nın Celta Vigo takımında forma giyen Emre Mor, A Millî Futbol Takımı'nın Romanya ve Arnavutluk ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı.
Etiketler : emre mor,İspanya,milli takım,
517418 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/517418.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
11
8
2
1
26
9
17
26
2
Başakşehir
11
7
2
2
18
13
5
23
3
Beşiktaş
11
6
3
2
19
12
7
21
4
Kayserispor
11
5
4
2
17
13
4
19
5
Sivasspor
11
6
1
4
17
15
2
19
6
Bursaspor
11
5
2
4
22
15
7
17
7
Fenerbahçe
11
4
5
2
21
16
5
17
8
Göztepe
11
5
2
4
22
21
1
17
9
Akhisarspor
11
5
2
4
18
19
-1
17
10
Aytemiz Alanyaspor
11
4
2
5
24
22
2
14
11
Malatyaspor
11
4
2
5
16
19
-3
14
12
Trabzonspor
11
3
4
4
19
23
-4
13
13
Kasımpaşa
11
3
3
5
18
21
-3
12
14
Antalyaspor
11
3
3
5
13
20
-7
12
15
Konyaspor
11
3
1
7
11
15
-4
10
16
Karabükspor
11
2
2
7
12
19
-7
8
17
Osmanlıspor
11
2
2
7
14
22
-8
8
18
Gençlerbirliği
11
2
2
7
13
26
-13
8
11. Hafta Maçları
3.11.2017
Galatasaray 5 - 1 Gençlerbirliği
4.11.2017
Kasımpaşa 2 - 2 Bursaspor
4.11.2017
Kayserispor 0 - 0 Trabzonspor
4.11.2017
Antalyaspor 2 - 1 Kardemir D.Ç. Karabükspor
4.11.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü 1 - 1 Fenerbahçe
5.11.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Alanyaspor
5.11.2017
Evkur Yeni Malatyaspor 0 - 2 Medipol Başakşehir Fk
5.11.2017
Demir Grup Sivasspor 2 - 1 Atiker Konyaspor
5.11.2017
Göztepe 1 - 3 Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
11
7
3
1
17
7
10
24
2
Giresunspor
11
6
4
1
16
7
9
22
3
Ankaragücü
11
6
3
2
15
8
7
21
4
Elazığspor
11
5
3
3
17
13
4
18
5
Ç. Rizespor
11
5
3
3
20
17
3
18
6
İstanbulspor
11
5
2
4
14
10
4
17
7
Adanaspor
11
5
2
4
13
17
-4
17
8
Balıkesirspor
11
5
3
3
24
20
4
15
9
Altınordu
11
4
3
4
17
14
3
15
10
Gazişehir G.Ant
11
3
5
3
10
6
4
14
11
Adana Demirspor
11
4
2
5
15
16
-1
14
12
Samsunspor
11
3
4
4
11
12
-1
13
13
Erzurumspor
11
3
3
5
12
16
-4
12
14
Boluspor
11
3
2
6
12
15
-3
11
15
Denizlispor
11
3
2
6
12
19
-7
11
16
Eskişehirspor
11
2
5
4
17
21
-4
8
17
Grandmedical Manisaspor
11
3
1
7
12
18
-6
7
18
Gaziantepspor
11
1
2
8
4
22
-18
2