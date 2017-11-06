Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Celta Vigo'nun antrenmanında sakatlanan Emre'nin sağ ayak bileğinde burkulmaya bağlı zedelenme oluştuğu için kadrodan çıkarıldığı belirtildi. A Millî Takım teknik heyetinin, İspanyol kulübünden gelen tıbbi raporu incelediği ve sağlık ekibi ile yaptığı görüşme sonrasında futbolcunun tedavisine kulübünde devam edilmesinin uygun bulunduğu aktarıldı.