Murad Tamer

Henüz 11 haftası geride kalan Spor Toto Süper Lig’de inanılmaz bir heyecan kasırgası var. Sanki son haftalar yaşanırmışçasına çekişmeli geçiyor karşılaşmalar. Son yıllarda sıkça duyduğumuz ancak sahaya yansımayan “Süper Lig Avrupa’nın en iyilerinden biri” argümanı yavaş yavaş gerçeğe dönüşüyor. Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A ve Ligue 1 kadar heyecanlı bir Süper Lig izliyoruz. Hatta çok önemli bir istatistikte; Avrupa’nın sadece 5 büyük ligini ve önemli bütün sayılan bütün ligleri de solladı Süper Lig. O istatistik ise futbolun meyvesi olan gol... Öyle bir lig ki, ilk 8 haftasında golsüz bir maç yaşanmadı! Her maç bol pozisyon, bol gol, kıran kırana mücadele izliyoruz, en önemlisi büyük keyif alıyoruz.



Garanti maç yok!

Değişen yabancı, kuralı, modern statlar, zeminlerin düzelmesi ve tribünlerin geçtiğimiz yıllara oranla daha da dolmasıyla Süper Lig hiç olmadığı kadar heyecanlı geçiyor. Ligdeki her takım birbirini yenebilecek

kapasitede. Garanti maç artık yok. Bu durum maçlar daha başlamadan taraftarların heyecanlanmasına yol açıyor çünkü her türlü sonuç çıkabiliyor. Geride kalan 11 hafta sonunda inanılmaz skorlara ve geri dönüşlere şahit olduk. Tek sıkıntımız hakem hatalarının fazla olması. Bu sıkıntının Video Hakem Teknolojisi “VAR” ile azalacağını da düşünürsek futbolseverleri çok daha heyecanlı günler bekliyor gibi...



YABANCI KURALI

Çok tartışılıyor ancak bu sezon hayata geçen 14 yabancı oyuncu kuralının etkisi hayli fazla. Yerli oyuncular da formayı kapmak için daha çok mücadele ediyor.

MODERN STATLAR

Önceki sezonlarda dünya yıldızları gelir ancak üçüncü sınıf statlarda oynamak zorunda kalırdı. Artık Türkiye’nin dört bir yanındaki modern statlar güzel futbola teşvik ediyor.

ZEMİNLERİN DÜZELMESİ

Yıllardır kanayan bir yara olan zemin problemi büyük oranda çözüldü. Kulüpler artık modern hibrit çim teknolojisini tercih ediyor. Profesyonel ekiplerle çimlerin bakımı yapılıyor. Düzgün zeminlerde oyun daha zevkli oluyor.

TRİBÜNLERİN DOLMASI

Passolig ilk çıktığında insanların stattan ayağı çekilmişti. Artık bu sisteme alışıldı. Dolu tribünlerin futbolu güzelleştirdiği bilinen bir gerçek.

TEKNİK ANLAYIŞ

Eskiden özellikle Anadolu kulüpleri ‘Çanakkale geçilmez’ anlayışıyla sahaya çıkardı. Az pozisyon ve az gol izlerdik. Son zamanlarda özellikle genç teknik adamlar modern futbola uyum sağlamış durumda ve bu da sahaya yansıyor.

GOL ORTALAMASI

1. TÜRKİYE 3,23

2. İNGİLTERE 2,57

3. FRANSA 2,64

4. ALMANYA 2,66

5. İSPANYA 2,74

6. İTALYA 2,92