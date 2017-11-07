Osmanlıspor ile 1-1 berabere tamamlanan karşılaşma sonrası, "Kendi adıma gerekeni yapacağım" diyerek istifa sinyali veren Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne geldi. Takımdaki geleceği merak edilen Kocaman’ın saat 16.00’da yapılacak antrenmanda takımın başında olacağı öğrenildi.