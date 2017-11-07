Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FIFA-FIFPRO anlaşması ile FIFA kulüplerin iki ay parasını ödeyemedği futbolcuların serbest kalmasını ve futbolculara kadro dışı bırakılıp yalnız başına idman yapma cezası verilemeyeceğini kabul etti.

MAAŞ ALAMAYAN OYUNCU SERBEST KALACAK



FIFA ve Profesyonel Futbolcular Birliği anlaştı. Buna göre taraflar arasında 6 yıl süreyle işbirliği anlaşması imzaladı. FIFA, FIFPRO, Avrupa Kulüpler Birliği ve Dünya Ligleri Forumu, FIFA'nın yeni oluşturduğu Futbol Paydaşları Komitesi şemsiyesi altında çalışacak. FIFA, kurallarında FIFPRO'nun talep ettiği değişiklikler yapılacak.

Bunların en önemlileri, ödemeleri iki ay geciken futbolcunun serbest kalması ve kulüplerin futbolculara "Kadro dışı bırakıldın. Artık yalnız başına antrenman yapacaksın" yaptırımını uygulayamayacak olması.

Taraflar arasında anlaşmanın 18 aylık pazarlıklar sonucu sağlandığı, FIFPRO'nun da buna karşılık olarak 2015'te Avrupa Komisyonu'nda açtığı transfer sistemi üzerinde yeni bir Bosman kararları etkisi yaşatabileceği öne sürülen davayı geri çektiği belirtildi.