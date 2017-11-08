Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Futbolda yeni bir döneme girildi. FIFA ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), futbolun daha iyi yönetilmesini sağlama amacıyla tarihi bir anlaşma imzaladı. 6 yıllık anlaşmaya göre kulüplerin iki ay parasını ödeyemediği futbolcular artık serbest kalma hakkına sahip olacak. Bir diğer dikkat çeken karar ise futbolcuların kadro dışı bırakılıp yalnız başına idman yapma cezasının da kalkması oldu. Dünya futbolunda büyük bir yankı uyandıran karar sonrası Türk kulüplerinin bir çok futbolcusunun serbest kalma ihtimali de güçlenmiş oldu. Şu anda Türkiye’de oldukça fazla sayıda futbolcunun aylardır parasını alamadığı biliniyor. Daha önce futbolcular ödemelerin aksaması nedeniyle kulüpleriyle ciddi anlaşmazlıklar yaşıyor ve çözümü FIFA’da arıyordu. Ayrıca anlaşma sayesinde FIFPro’nun, 2015 yılında transfer sistemi nedeniyle FIFA aleyhinde açtığı davayı geri çekmesi FIFA tarafından sevinçle karşılandı. Açıklamada, FIFA Başkanı Gianni Infantino, “Bugün profesyonel futbol yönetiminin geliştirilmesi için önemli dönüm noktasıdır. Transfer sisteminin gözden geçirilmesi için yapılacak iş birliğini görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” değerlendirmesinde bulundu.