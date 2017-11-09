Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından 4 Rus sporcuya, doping nedeniyle ömür boyu men cezası verildi.IOC'nin yazılı açıklamasında, 2014'te Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunları'nda doping yaptıkları tespit edilen Rus sporculardan Yuliia Ivanova, Alexey Petukhov, Evgeniya Shapovalova ve Maksim Vylegzhanin'in, müsabakalardan geriye dönük diskalifiye edildiği ve sporculara sonraki organizasyonlardan ömür boyu men cezası verildiği bildirildi.Soçi 2014'te Rus kayakçılar Ivanova, Petukhov ve Shapovalova dereceye girememiş, Vylegzhanin ise 3 gümüş madalya elde etmişti.