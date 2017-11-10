Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'a sol bek olarak gelip, bekleneni veremeyen ancak kendisini stoper mevkiine attıktan sonra takımın vazgeçilmezi olan Sırp stoperi, Premier Lig'in köklü ekiplerinden Tottenham'ın istediği ortaya çıktı…

YÖNETİM SICAK BAKIYOR

Tosic'i ara transfer döneminde kadrosuna katmak isteyen Tottenham'ın menajerler aracılığı ile nabız yoklayarak, 8 milyon Euro önerdiği belirtildi. Siyah-beyazlı yöneticilerin, olumlu ya da olumsuz yanıt vermedikleri ve "Niyetiniz ciddiyse resmi teklifle gelin" dedikleri öğrenildi… Ocak'ta Vida'nın takıma katılacak olması nedeniyle, Beşiktaş'ın Tosic'in Tottenham'a gidişine sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.