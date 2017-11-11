Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan maçta, iki takım da karşılıklı ataklara rağmen gol bulamadı. Müsabaka 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Bu arada, İngiliz futbolcular kollarında gelincik sembolü bulunan pazubendiyle mücadele etti. Birleşik Krallık'ta her yıl 11 Kasım'da savaşlarda ölen ve yaralanan askerler anılıyor. Britanya halkı, kasım ayı boyunca yakasına anma gününün simgesi olan gelincik çiçeği broşları takıyor.