Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son olarak 29 Eylül'deki Teleset Mobilya Akhisarspor mücadelesinde forma giyen Martin Skrtel kafaları karıştırdı. Osmanlıspor ile oynanan maçın kadrosunda yer almayan Slovak savunma oyuncusunun vertigo olduğu söyleniyordu. Ancak Skrtel, Ukrayna ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de çıkınca şaşkınlık yaşattı. Deneyimli oyuncu Ukrayna karşısında 90 dakika sahada kaldı.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye ile aynı grupta yer alan ve kupaya gitme hakkı elde edemeyen Ukrayna, hazırlık maçında Slovakya'yı 2-1 mağlup etti.

Slovakya'da Trabzonsporlu Hubocan maça ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalırken, Trabzonsporlu Bero'da 63'üncü dakikada Hamsik'in yerine oyuna dahil oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 39'uncu dakikada Yarmolenko ve 54'üncü dakikada Konoplyanka attı. Konuk Slovakya'nın tek golü ise 10'uncu dakikada Stetina'dan geldi.