Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hasan Sarıçiçek

Millî Takımımızın 2018 Dünya Kupası finallerini kaçırmasını sportif, idari, ekonomik ve tanıtım anlamında büyük kayıp olarak gören kurt teknik adam bakın neler anlattı: “Lucescu büyük kariyer ama geldi de ne değişti? Dünya Kupası için bir ümidimiz vardı, o da kayboldu. Hâlâ ne bekleniyor, Lucescu’da boncuk mu var? Fatih Terim’in gönderilmesi de yakışıksız oldu. Terim kalsa, finallerine gidebilirdik. Maalesef Türkiye’de nerede bir alan açılsa gündeme ilk ‘Lucescu’ adı getiriliyor, bunu kabullenemiyorum.”



Zihniyet arızalı

“Türkiye gibi bir futbol ülkesinin, teknik adam seçiminde artık kendi vatandaşını ön planda tutması gerekir. Hele, ‘millî’ kavramının geçtiği yerde çareyi yabancıda arayıp, Türk antrenörlerin önünde olduğunu düşünmek saçmalık. Başarıları, Şenol Güneş, Fatih Terim ve Mustafa Denizli ile yaşadı bu ülke. Ben, 35 yıldır futbolun içindeyim söz hakkım var ama TFF için verecek bir oyum dahi yok, zihniyet arızalı, genel kurul yapısı yanlış. Kulüpler, federasyonu tehdit ediyor.”



Millî havuzu kuruttuk

“Galatasaray-Kayserispor maçını seyrettim, 22 oyuncunun 3’ü Türk. Almanya, Türkiye’nin altyapısı oldu ama tutmuyor, Nuri Şahin de bıraktı, sonunda. Millî Takım havuzunu kuruttuk. Bu tabloda Lucescu ya da ben olsam, Millî Takım’a oyuncuyu nereden seçeceğim? Türk’ü yabancıdan geri görüyorsanız, TFF Eğitim Dairesi ne iş yapar? Göztepe’yi Süper Lig’e çıkardım. Başkan geldi, ‘Teşekkür ederiz, Hocam. Sen olmasan başaramazdık’ dedi. ”



Güneş’i almazlar

“Ama aynı Mehmet Sepil, ‘Süper Lig’de seninle çalışmayız’ diyor. Niye? ‘Popülaritem, takımın üstündeymiş! Zihniyet bu! Bu konularda tek istisna Fikret Orman. Şenol Güneş büyük bir başarıya imza atıyor. Gönlüm onu en iyi yerde görmek istiyor ama Şampiyonlar Ligi’nde final oynasa, hatta ağzıyla kuş tutsa bile, Barcelona, Real Madrid gibi takımları çalıştırma şansı hiç yok. Çünkü Türk ve Müslüman.”

SÖZ SIRASI LUCE’DE

A Millî Takım, yarın Arnavutluk’la oynayacağı özel maçın hazırlıklarını sürdürdü. Millîler, Mircea Lucescu’nun bugün 18.30’da gerçekleştireceği basın toplantısı sonrası hazırlıklarını tamamlayacak.