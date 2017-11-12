Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Arnavutluk ile yarın Antalya'da özel maçta karşılaşacak ay-yıldızlı takımda Ömer Toprak'ın, sağ diz eklemi çevresindeki ağrıları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi. Tedavisi dolayısıyla millî takımın son antrenmanda da yer almayan Ömer Toprak'ın bugün Almanya'ya döneceği belirtildi.
Ömer Toprak, aday kadrodan çıkarıldı
12.11.2017 - 14:40 | Son Güncelleme: 12.11.2017 - 14:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
A Millî Futbol Takımı'nda Ömer Toprak, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Etiketler : ömer toprak,ömer toprak milli takım,spor haberleri,
518966 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/518966.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
11
8
2
1
26
9
17
26
2
Başakşehir
11
7
2
2
18
13
5
23
3
Beşiktaş
11
6
3
2
19
12
7
21
4
Kayserispor
11
5
4
2
17
13
4
19
5
Sivasspor
11
6
1
4
17
15
2
19
6
Bursaspor
11
5
2
4
22
15
7
17
7
Fenerbahçe
11
4
5
2
21
16
5
17
8
Göztepe
11
5
2
4
22
21
1
17
9
Akhisarspor
11
5
2
4
18
19
-1
17
10
Aytemiz Alanyaspor
11
4
2
5
24
22
2
14
11
Malatyaspor
11
4
2
5
16
19
-3
14
12
Trabzonspor
11
3
4
4
19
23
-4
13
13
Kasımpaşa
11
3
3
5
18
21
-3
12
14
Antalyaspor
11
3
3
5
13
20
-7
12
15
Konyaspor
11
3
1
7
11
15
-4
10
16
Karabükspor
11
2
2
7
12
19
-7
8
17
Osmanlıspor
11
2
2
7
14
22
-8
8
18
Gençlerbirliği
11
2
2
7
13
26
-13
8
12. Hafta Maçları
17.11.2017
Beşiktaş - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
18.11.2017
Bursaspor - Göztepe
18.11.2017
Atiker Konyaspor - Antalyaspor
18.11.2017
Medipol Başakşehir Fk - Galatasaray
19.11.2017
Alanyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor
19.11.2017
Gençlerbirliği - Kayserispor
19.11.2017
Trabzonspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
19.11.2017
Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor
20.11.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Kasımpaşa
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
11
7
3
1
17
7
10
24
2
Giresunspor
11
6
4
1
16
7
9
22
3
Ankaragücü
11
6
3
2
15
8
7
21
4
Elazığspor
11
5
3
3
17
13
4
18
5
Ç. Rizespor
11
5
3
3
20
17
3
18
6
İstanbulspor
11
5
2
4
14
10
4
17
7
Adanaspor
11
5
2
4
13
17
-4
17
8
Balıkesirspor
11
5
3
3
24
20
4
15
9
Altınordu
11
4
3
4
17
14
3
15
10
Gazişehir G.Ant
11
3
5
3
10
6
4
14
11
Adana Demirspor
11
4
2
5
15
16
-1
14
12
Samsunspor
11
3
4
4
11
12
-1
13
13
Erzurumspor
11
3
3
5
12
16
-4
12
14
Boluspor
11
3
2
6
12
15
-3
11
15
Denizlispor
11
3
2
6
12
19
-7
11
16
Eskişehirspor
11
2
5
4
17
21
-4
8
17
Grandmedical Manisaspor
11
3
1
7
12
18
-6
7
18
Gaziantepspor
11
1
2
8
4
22
-18
2