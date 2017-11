Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta bu sezonun yükselen isimlerinden Tolgay Arslan. Hele ki son dönemde kaptan Oğuzhan Özyakup’tan formayı kaptı ve şu an için bırakacak gibi de görünmüyor. Tolgay Arslan Doğan Haber Ajansı’na konuştu. En dikkat çekici sözlerinden birisi de takım içinde yaşanan kavgaların çok abartılmasına gösterdiği reaksiyondu. Beşiktaş’ın gurbetçi yıldızı bu durum için “Beşiktaş şampiyon olmasın diye uğraşıyorlar ama bu bizi daha çok hırslandırıyor” dedi. Dört maçlık kötü seriyi kendilerine güvenerek aştıklarını vurgulayan Tolgay “İyi takım olduğumu biliyorduk ve bunu göstermemiz gerekiyordu. 2 zor deplasmandan çıktık ve puan farkı 5’e düştü. Galatasaray’a karşı evimizde oynayacağız ama biz uzağa bakmayı sevmiyoruz maç maç ilerliyoruz” diye konuştu.

> G.Saray’ın avantajı...

“Maç seçme gibi bir durum yok” diyen ve devam eden Tolgay “Sahaya çıkarsan kazanmak için çıkarsın. Barcelona olsun, TFF 3’üncü Lig takımı olsun, fark etmez. Maç seçmelik bir şey yok. Çünkü, biz bu işi seviyoruz. Sahaya çıkınca kazanmak istiyoruz. Yoksa hiç çıkmayalım. Ligde bize karşı herkes çok hırslı. Konsantrasyon yüzde yüz. Herkes bizi yenmek istiyor. İki sene üst üste şampiyon olduk. Ama bizim o maçlardan daha da üstüne çıkmamız gerekiyor. Takımın karakteri çok iyi. Zor bir dönemden böyle çıktık. İnşallah bu yoldan devam ederiz. Şampiyonluk yolunda rakip olarak kendimizi görüyorum. Galatasaray’a fazla bakmıyoruz. Onların en büyük avantajı haftada 1 maç oynamaları. Biz futbolumuzu oynarsak kolay kolay kimse bizi yenemez” ifadelerini kullandı.

> Tur mu kupa mı?

Şampiyonlar Ligi’ni de değerlendiren başarılı orta saha “4 maçta 10 puan yaptık. Gruptan çıkmak istiyoruz. Sonrasında ne gelirse gelsin. Tabii ki rakipler çok güçlü. Ülkemizi güzel temsil ettiğimizi düşünüyorum. Şu an Avrupa’da da herkes Beşiktaş’ın kim olduğunu biliyor ve gücünün farkında. Rakipleri az bir şey korkuttuk diyebiliriz. Bu yolda devam etmemiz gerekiyor. Güzel maçlar oynuyoruz. Hakemler oyunu çok durdurmuyor. Sürekli oyunun içindesin. Şimdi biz önce turu atlayalım da sonra rakibe göre bir şey diyebiliriz. Çok güçlü rakipler var ama bundan sonraki turda Real Madrid falan güzel olur. (Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek veya yarı final mi yoksa Avrupa Ligi’nde kupa kazanmak mı sorusuna) Zor bir soru ancak ben kupayı tercih ederim” dedi.

> Görev adamıyım

Son dönemlerde iyi maçlar çıkardığını ve süreklilik kazandığını belirten siyah-beyazlı oyuncu “Ben kendime rakip olarak bir tek Oğuzhan’ı görmüyorum Ben geçen sene son 4-5 maçı Atiba’nın pozisyonunda da oynamıştım. Talisca’nın pozisyonunda da oynayabilirim. Kendimi görev adamı olarak görüyorum. 6 ve 8 numarada oynuyorum. İlk hedefim gol yememek. İkincisi topları çıkartmak, üçüncüsü asist yapmak ve gol pozisyonu gelirse gol yapmak. Barcelona senede 100 tane gol atıyor, Iniesta 2 gol atıyor ama herkes İniesta’yı konuşuyor. Ya da Modric’i, Busquets’i konuşuyor. Türkiye’de gol sayısına bakıyorlar. Ben öndeki oyuncuları ön plana çıkarmaya çalışıyorum. Maçtan sonra onlar konuşulursa iyi iş yaptığımı düşünüyorum” yorumunu yaptı.

Iniesta orta sahanın babası

Tolgay Arslan, Beşiktaş’ta çok güzel bir ortam olduğunu belirtirken örnek aldığı futbolcu konusunda da “Eskiden Zidane’ı çok severdim. Ondan sonra Xavi ve Iniesta’yı çok örnek alıyordum. Şu anda Iniesta benim için orta sahanın babası diyebiliriz” dedi.

Ayrılmayı hiç düşünmedim

Beşiktaş’tan başka bir takıma gitmeyi düşünmediğinin de altını çizen Tolgay “Ben 4 senelik imza attım. Burada çok mutluyum. Ailem de çok mutlu. Şampiyonlar Ligi’nde, bu statta, bu taraftarla oynuyoruz. O yüzden başka yere gitmeyi hiç düşünmedim. Tabii ki her futbolcunun hayali vardır. Çok büyük bir kulüp gelirse, masaya oturur, konuşuruz. Böyle bir gerçek de var. Beşiktaş yavaş yavaş büyük kulüplerin arasına giriyor. O yüzden kafamı çok yormuyorum. Dünyada şimdi herkes Beşiktaş’ı tanıyor. Çok büyük bir kulüp olduğunu da biliyor. Bonservis bedeli benim değil başkanın elinde. Onlarla çok ilgilenmiyorum. O yüzden o başkanın işi. Ben başkana böyle bir sinyal vermedim. Eğer verirsem de konuşuruz” diye konuştu.

Taraftar gurur duymalı

“Şampiyonlar Ligi maçlarına babalar çocuklarını getiriyor, okul harçlığını biriktirip gelenler de var stada. Bizim tek istediğimiz onları gururlandırmak, mutlu etmek. Tabii ki biz futbolcu olarak çok para kazanıyoruz. Şanslıyız. Onun da farkındayız. Ama biz de insanlara bir şeyler verebiliriz. Özellikle Avrupa maçlarında. Taraftar bizimle gurur duysun çünkü biz de onlarla gurur duyuyoruz.”