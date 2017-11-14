Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz ekibinde Ersun Yanal döneminin en çok eleştiri konusu, kadro istikrarsızlığı, savunma zafiyetleri ve kalede görülen gollerdi. Rıza Çalımbay geldi, ne değişti? Çalımbay defans problemine çözüm olarak oyuncuları gerçek mevkilerinde oynatmaya özen gösterdi. Tıpkı Uğur Demirok gibi. Yanal’ın bazen şans verdiği ve bazen da yedek bıraktığı Uğur Demirok, yeni hocasıyla beraber 4 resmî maçın tamamında 11’deydi ve hep sahada kaldı. Çalımbay, Uğur’un yanında da Durica’yı oynatıp savunma blokunu kalıcı hâle getirmeye çalıştı.

> Toplu hücum ve defans

Kaldı ki, gol problemine de tam anlamıyla olmasa da Yanal devrine göre çözüm bulunmuş gibi. Bir kupa ve 3 lig maçının ikisinde kalesini kapatan bordo-mavililer sadece 2 gol yedi. Onlar da Malatya ve Galatasaray’dan. Bireysel kaliteyi artırıp bunu takım oyununa yaymaya çalışan Rıza Çalımbay, hücumdaki isimlerin de defansa yardımıyla sıkıntının ortadan kalkacağı görüşünde. Rıza Hoca, geçmiş maçların analizinde de öne geçilen maçlarda skorun tutulamamasına dikkat çekip toplu hücum toplu savunma düşüncesine ağırlık verdi.