Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FIFA 2018 Dünya Kupası'na katılacak takımlar büyük ölçüde belirlendi. Son iki bilet kıtalararası play-off'ların son maçlarında verilecek. Ama 32 finalistin 30'u belli... Ve belki de 32 takımlı kupalarda ilk kez bu kadar önemli takım ve isim dışarıda kalacak.

Elenen takımlar arasında en çarpıcı olan sonuncusu 2006'da olmak üzere dört kez kupayı kazanan İtalya'nın play-off'ta İsveç'e elenmesiydi. İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden Gök-Mavililer, rövanş da dahil toplam 180 dakikada İsveç'e gol atamayınca Rusya biletini alamadı.

Sonuncusu 2010'da olmak üzere Dünya Kupası'nda üç kez final oynayan Hollanda, eleme grubunda üçüncü olup play-off bileti bile alamadı. Portakallar, EURO-2016 elemelerinde Türkiye'nin de yer aldığı grupta dördüncü olarak son Avrupa Şampiyonası'nı da kaçırmıştı.