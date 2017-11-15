Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Mezitli İlçesi Doğlu Mahallesi'nde, şehidin anne ve kardeşlerinin yaşadığı eve giden Kaymakam Emin Sait Karahaliloğlu ve beraberindeki askeri yetkililer, anne Emine Doğan'a acı haberi verdi. Oğlunun şehit haberini alan anne Emine Doğan, gözyaşlarına boğulurken, askeri araçlar ve ambulansı gören mahalleli de şehidin evine akın etti. Oğlunun kendisini arayıp dua istediğini söyleyen gözü yaşlı anne, ''Oğlumla 2 gün önce, dün gece de gelinimle konuştum. Dün ikindi gibi göreve çıktı, araziye gitmişti. Bugün ikindi saatlerinde geri dönecekti. Dönemedi, kısmet olmadı. Kısmet böyleymiş. 'Anne arkamdan dua et 'derdi. 'Canımız Allaha emanet' derdi. Acımız büyük'' diye konuştu. 7 çocuk annesi olan ve eşini daha önce kaybeden Emine Doğan'ı yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehidin 8 aylık eşi Rukiye Doğan'ın şehir dışında olduğu, şehit askerin ağabeylerinden birinin de İstanbul Tuzla'da askerliğini yaptığı öğrenildi. Şehidin ailesinin evinin bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı. Şehidin yarın öğlen saatlerinde Mersin'de toprağa verilmesi bekleniyor.



