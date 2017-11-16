Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin de yer aldığı I Grubu'ndan lider çıkarak yükselişini perçinleyen İzlanda'ya play-off'larda elde ettiği başarıyla İsveç ve Danimarka da eşlik etti. Ev sahibi Rusya haricindeki toplam 12 Avrupa biletinden 3'ü İskandinav bloğunda kalmış oldu. Bu da kupa tarihine bir ilk olarak geçti.

1. İZLANDA BİZİ SÜPÜRDÜ

Euro 2016'da çeyrek final oynayarak herkesin saygısını kazanan İzlanda'nın çıkışına Türkiye yakından şahit oldu. Hem Avrupa Şampiyonası elemeleri, hem de Dünya Kupası eleme gruplarında karşı karşıya geldiğimiz İzlandalılar, 4 randevunun 3'ünü kazanmayı bildi, diğerinde ise turu zaten garantilemişti. Yıldız oyunculara sahip olmamalarına karşın yakaladıkları harika uyum ve taktik disiplinle alkış alan İzlanda, Dünya Kupası'nın da gözde ekiplerinden olacak.

2. İSVEÇ'TEN TARİHİ SÜRPRİZ

İtalyanlar son kez Dünya Kupası'nı ıskaladığında takvim yaprakları 1958'i gösteriyordu. Aradan geçen 60 senenin ardından ilk kez bu durumun tekrarlanmasına vesile olanlar ise İsveçlilerdi. Üstün savunma anlayışları onları lider Fransa'nın ardında, Hollanda'nın önünde play-off'lara taşımıştı. 35 yaşındaki Zlatan İbrahimovic'in sakatlığı nedeniyle boy gösteremediği play-off'ta İtalyan forvetlere kalelerini kapatan İsveç oyuncuları, Zlatan'a kariyerinin son baharında unutulmaz bir hediye verdi. Tottenham'ın yıldızı Eriksen'in sırtladığı Danimarka, en son 2010 Dünya Kupası'nda mücadele etmişti.

3. DANİMARKA'YI ERİKSEN SIRTLADI

Kuzeyin başarısını taçlandıran son ülke ise Danimarka oldu. Kuzey İrlanda'yı 5-1 yenerek adını finallere yazdıran Danimarka'nın en büyük güvencesi Tottenham'ın yükselen yıldızı Christian Eriksen... Hat-trickle Kuzey İrlanda'yı adeta tek başına deviren Eriksen, genç yaşına karşın şimdiden 75 kez A milli formayı giymiş durumda. Onlar da son kez 2010 Dünya Kupası'nda boy göstermiş, o zamanlar 18 yaşında olan Eriksen de milli formayla siftah yapmıştı. Artık takımın lideri olan Eriksen, Rusya 2018'in gözde isimlerinden birisi olacak. İsveç, İtalya'yı safdışı bırakarak Dünya Kupası elemelerinin en büyük sürprizine imza attı.