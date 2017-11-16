Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son olarak Milli Takım'la Arnavutluk karşısında forma giydiği mücadeleyi takip eden Newcastle United scoutları, 26 yaşındaki santrforu çok beğendi. Cenk'in hırslı ve rakip savunmayı sürekli zorlayan agresif oyununun altını çizen yetkililer, Emre Akbaba'ya topuk pasıyla yaptığı asiste de tam not verdi.

TOPLAMDA DÖRT TAKIM İLGİLENİYOR

Cenk'le ilgilenen tek Premier Lig ekibi Newcastle United değil. Crystal Palace'ın ilgisinin sürdüğü bilinirken, bu 2 takımın yanı sıra Everton ve Tottenham, golcü oyuncunun durumunu ve gelişimini takip ediyor. Everton ve Tottenham'ın transfer için istekli olması durumunda Cenk'in bonservisinin 20 milyon Euro barajını geçip Türkiye rekoru kırmasına kesin gözüyle bakılıyor.