Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışan Burak Yılmaz, Ogenyi Onazi ve Juraj Kucka takımla birlikte idmana çıktı. Tedavileri devam eden Mustafa Akbaş ve Batuhan Artarslan ise salonda çalıştı. Slovakya Milli Takımı'ndan henüz dönmeyen Jan Durica, Bero ve Hubocan ise antrenmanda yoktu.

Futbolculara para dopingi

Hafta içinde 2-1'lik Galatasaray galibiyetinin primlerini futbolcuların hesabına yatıran Trabzonspor yönetimi, Osmanlıspor maçı öncesinde de maaş ödemelerini yapma kararı aldı. Bu gelişme oyuncular arasında büyük sevince neden oldu. Öte yandan Başkan Muharrem Usta ve ekibinin, ilk yarının son 6 haftası için özel bir prim paketi hazırlamayı planladığı ve tüm maçların kazanılması halinde rakamı oldukça yüksek tutacakları öğrenildi.