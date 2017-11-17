Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borussia Dortmund'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun disiplinsiz davranışından dolayı yarınki maçın kadrosuna alınmadığı belirtildi. Alman basınında yer alan haberlerde, Aubameyang'ın bugün maç öncesi yapılan son antrenmanda yer aldığı ancak daha sonra özel aracıyla tesislerden ayrıldığı ifade edildi.

Tecrübeli golcünün milli maçlardan dolayı verilen arayı kullanarak Barselona'ya gittiğini gösteren fotoğrafların sosyal medyada yer aldığı belirtilen haberlerde, Aubameyang'ın, bu sezon Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya transfer olan arkadaşı Ousmane Dembele'yi ziyaret ettiği ve kardeşiyle bir kulüpte eğlendiği aktarıldı.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 12. haftasında yarın Stuttgart'a konuk olacak.