Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bordo-mavili ekibe gol yollarında güveninin tam olduğunu söyledi. Trabzonspor’un her takıma gol atabileceğine inandığını belirten tecrübeli çalıştırıcı “Bugüne kadar gol yemiş bir Trabzonspor vardı. Ama bunu sadece defansa yüklememek gerekiyor. Defans yapıyorsak tam takım olarak bunu yapmamız gerekiyor. Kayserispor karşılaşmasında hücumda biraz daha verimli olabilseydik belki sahadan istediğimiz şekilde ayrılabilirdik. Bundan sonraki maçlarda daha dikkatli olup gol yemeden atmamız gerekiyor” dedi.

Kamp Burak’a yaradı

Antalya’da yapılan kampın en çok sakatlıktan yeni çıkan Burak Yılmaz’a yaradığını belirten Çalımbay “Burak şu anda çok iyi durumda. Cumartesi günü kampa girmeden önce kendisi ile görüşüp karar vereceğiz” bilgisini verdi. Orta sahada eksikleri olduğunu da kaydeden Çalımbay “Kucka’nın sakatlığı, Okay ve Olcay’ın kart cezası sebebiyle biraz sıkıntımız var. Sosa’nın rahatsızlığı sürüyor, Kucka’nın durumu belli değil. Galatasaray maçında da Kayserispor maçında da eksiğimiz vardı ama mazeret yok” sözlerini kullandı.

Genç Keita hazır değil

Gine’den denenmek için gelen Amare Keita için Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay olumsuz rapor verdi. Çalımbay yaptığı değerlendirmede, “Çok genç ve yetenekli bir oyuncu ama henüz A takım seviyesinde değil” ifadelerini kullandı.