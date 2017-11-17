Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, millî maçlar sebebiyle lige verilen aranın ardından perdeyi Akhisar maçıyla açacak. Son iki maçta aldığı galibiyetlerle ligde şampiyonluk iddiasını güçlendiren siyah-beyazlılar, Ege temsilcisini de yenip yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Her ne kadar oyuncularına “Porto’yu unutun, Akhisar maçına konsantre olun” dese de Şenol Güneş’in de aklı Devler Ligi’nde. Şampiyonlar Ligi’nde de salı günü Porto’yu ağırlayacak olan Beşiktaş’ta Güneş, kadroda rotasyona gidecek. Millî takımdan geç dönen Babel ile ABD-Portekiz maçının 10. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Pepe’yi dinlendirmeyi düşünen Güneş, Cenk Tosun’un yerine de Negredo’ya şans verecek.

Beşiktaş bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde faklı oyunlar sergilemesiyle bir hayli tartışıldı. Ligde arka arkaya 4 maçta puan kaybedildiği dönemde hafta içindeki Şampiyonlar Ligi maçlarında çok daha farklı oyun ortaya konulması lig ve Avrupa maçları arasındaki konsantrasyon kaybının çok fazla olmasına bağlanmıştı. Akhisar maçından sonra Şampiyonlar Ligi’nde Porto maçının olması akıllara yine aynı soruları getiriyor. Her iki kulvarda da kritik maçlara çıkacaklarını hatırlatan Güneş oyuncularına “Bizi zorlu bir periyot bekliyor. Geniş bir kadromuz var ve her oyuncunun her an hazır olması gerekiyor. Bu yüzden sahada kimin oynadığı değil, nasıl oynadığı önemli” uyarısında bulundu.

Albayrak’ın altyapı hayali

BJK Futbol Akademi’nin söyleşisine katılan yönetici Metin Albayrak, “Benim en büyük hayalim Beşiktaş’ın 11’inden minimum 8 kişinin altyapımızdan olması. O zaman da şampiyonluğa imzamı atarım. Bu sürdürülebilir bir başarıdır. Çünkü sürdürülebilir başarıyı getirebilmek için o kültürden gelinmesi lazım” açıklaması yaptı.

Başarının sırrı aile olmak

Söyleşide Beşiktaş’ın jokeri Necip Uysal da, “Babel takımda bütün yükü çekiyor. Türk oyuncuların karakteri kadar gelen yabancıların karakterleri de önemli. Bize uyum sağlayabilen yabancılar oldular hepsi. O yüzden bu farklılık gerçekleşti. Takımda bütün yabancılarla aramız çok iyi. Tam bir aile ortamımız var” sözlerini kullandı.

32 maçlık müthiş seri

Beşiktaş, Süper Lig’de evindeki son yenilgisini Akhisar karşısında almıştı. 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Stadı’nda Akhisar’a 2-0 mağlup olarak yaşayan siyah-beyazlılar, daha sonra oynadığı 32 iç saha mücadelesinde rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Beşiktaş bu 32 maçta 26 galibiyet, 6 beraberlik aldı.