Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de oynadığı son iki maçını da kazananarak çıkışa geçen Beşiktaş, liderin ikinci ile oynayacağı haftada sahasında Akhisar ile 0-0 berabere kaldı ve önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Karşılaşmaya Babel, Cenk ve Oğuzhan gibi önemli oyuncularını yedek oturtarak başlayan siyah-beyazlı takım gol için ilk düdükle birlikte yüklendi. Mücadelenin henüz 45. saniyesinde Quaresma sağ kanattan ortaladı ama Lens’in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. Vodafone Park’ta taraftarının da desteğiyle gol arayışlarını sürdüren Şenol Güneş’in öğrencileri 9. dakikada öne geçmeye bir kez daha çok yaklaştı. Negredo ile duvar pası yaparak girdiği ceza sahasında yerde kalan Talisca takımına penaltı vuruşu kazandırırken, Quaresma’nın vuruşunda kaleci Lukac gole izin vermedi. Seken topu takip eden Negredo’nun şutu ise dışarı çıkınca Beşiktaş öne geçme fırsatını kullanamadı. 32’de Negredo pasıyla topla buluşan Lens, müsait pozisyonda topu dışarıya yollayınca ilk 45 dakika golsüz sona erdi: 0-0.

>Beklenen gol gelmedi

İkinci yarıya Cenk-Lens değişikliğiyle çift forvete dönerek başlayan Beşiktaş, arka arkaya önemli fırsatlar yakaladı. 54’te Tosic’in ortasıyla topla buluşan Talisca’nın kafa vuruşu dışarı çıktı. 57’de bu defa frikikte topun başına geçen Brezilyalı oyuncunun şutu önce baraja ardından da direğe takıldı. Dakikalar ilerledikçe savunmasında önemli boşluklar bulan Akhisar, 65. dakikada öne geçmeye çok yaklaştı. Sağdan gelişen atakta ortaya çevrilen top Atiba’ya çarparak kaleye yöneldi ama Fabri takım arkadaşından gelen topu önledi. 67’de bu Larsson, Gökhan Gönül’ün arkasına sarkarak taşıdığı topla ceza sahasına girdi ama yakın mesafeden şutunda İspanyol kaleci yine kalesini gole kapadı. 78’de Henrique, Medel ile girdiği tartışmanın ardından kırmızı kart gördü. 10 kişi kalan rakibinin kilidini açamayan Beşiktaş haftayı evinde çok önemli iki puan bırakarak kapadı.