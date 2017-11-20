Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray adeta yangın yeri... 9. haftaya kadar rakiplerine açık ara fark yaparak şampiyonluğa koşar adım giden sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe beraberliği, ardından Trabzonspor mağlubiyeti, son olarak da Başakşehir karşısındaki tarihî hezimetle büyük yıkım yaşadı. Cimbom’un rakipleriyle arasındaki puan farkı erirken, camiada Igor Tudor’la şampiyon olunabileceğine olan inanç kalmadı. Başakşehir faciasını yerinden izleyen ve apar topar stattan ayrılan Başkan Dursun Özbek acil şekilde yöneticileriyle görüştü. Bazı yöneticiler “Hocayı hemen gönderilim” teklifinde bulunurken, “Lider bir takımın hocasını gönderen yönetim olmayalım. Beşiktaş derbisine kadar sabredelim” fikrinde buluşuldu.

> Beni ikna edebilir misin?

Galatasaray Başkanı Özbek, bugün Florya’da Igor Tudor’la toplantı yapacak. Üst merci ve son karar mekanizması olarak Igor Tudor’u dinleyecek olan Özbek’e sportif direktör Cenk Ergün de eşlik edecek. Galatasaray Başkanı, Hırvat teknik adama bu zamana kadar kendisinin arkasında durduğunu ama şu an hayal kırıklığı içinde olduğunu anlatıp “Son haftalardaki başarısızlığın sebebi olarak gösterebileceğin elle tutulur bir şey var mı?” diye soracak. Büyük takımlara karşı bir türlü maç kazanamayan Tudor’un Beşiktaş derbisi sonucuna göre takımda akıbeti belli olacak. > Burhan Can Terzi