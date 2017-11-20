Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



5-1’lik Başakşehir mağlubiyeti sonrası Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif Direktör Cenk Ergün ve Teknik Direktör Igor Tudor, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde toplandı. Toplantı sonrası yönetimin, Teknik Direktör Igor Tudor ile devam kararı aldığı öğrenildi.

Yapılan toplantıda Özbek, yönetimin takımın sistem üzerinde fazla oynama olmasını istemediğini belirtirken; Hırvat hocayı bu konuda uyardı. Öte yandan yapılan değişikliklerin tepki topladığı da Tudor'a iletilerek, daha dikkatli olması istendi.

TUDOR'UN GALATASARAY'DAKİ GELECEĞİ 2 MAÇA BAĞLI

Başakşehir karşısındaki tarihi sonuç sonrasında koltuğu sallanmaya başlayan Igor Tudor'un Galatasaray'daki geleceği, Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarına bağlı. Hırvat hocanın 2 maçta alacağı kötü sonuçlar, görevine son verilmesi ile sonuçlanabilir.

AYHAN AKMAN İÇİN KARAR VERİLECEK

Galatasaray'da yönetim kurulu ayrıca Igor Tudor'un tartışılan yardımcısı Ayhan Akman konusunda bir araya gelecek ve kulübede bir etkisi olmadığı yönünde eleştirilen Akman için de karar alacak.

YÖNETİM TERİM KONUSUNDA İKİYE BÖLÜNDÜ

Öte yandan Galatasaray'da Fatih Terim seslerinin yükselmesi üzerine yönetimde fikir ayrılığı oluştu. Sarı-kırmızılılarda Terim'in takımın başına geçmesini isteyen ve Terim'e karşı olan bir grup var. Özbek, Tudor ile devam kararı verse de, Hırvat hocanın geleceği Alanyaspor ve Beşiktaş maçında alacağı skorlara bağlı olacak.