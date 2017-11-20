Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz Tv'de yaptığı ve çok tepki alan yoruma sert tepkiler gelmeye devam ediyor. Boşnak kökenli isim Hidayet Türkoğlu'ndan da Rasim Ozan Kütahyalı'ya ağır sözler geldi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu resmî Twitter hesabından "Tarih boyunca Türklerle dostluğu ve samimiyeti sayesinde tüm dünyayı kıskandıran Bosna Halkını, aşağılık, adi ve akılsız yakıştırmayla küçük düşürmeye çalışan Rasim Ozan Kütahyalı ve onun gibileri hak etmiyoruz. Bir Boşnak olarak, bu şahsı ağır şekilde kınıyor, savcılarımızı göreve davet ediyorum." yazdı.