Ligin önemli maçına çıktıklarını ve deplasmanda uzun bir aradan sonra kazanmalarının güzel olduğunu kaydeden Özdeş, “İlk yarı her iki takımın aynı şekilde kazandığı toplarla hızlı hücumları ile gelişti. Orta alanda boşluklar oluştu. Karabükspor’un oyuncularının özelliklerinde uygun bir oyunda pozisyon vermedik. İkinci yarı bu oyunu kontrol altına alarak dar alanda oynamamız gerekiyordu. İkinci ayrıda istediğimiz oyunu oynadık. Hem takım savunmasını doğru yaptık hem de kazandığımız toplarla ilk yarıdaki gibi çabuk ve telaşlı hücum yapma yerine daha dengeli oyun oynadık. Belki doğru zamanda bir gol bulduk. Daha sonra fırsatlar bulduk. Takımımın ikinci yarıda gösterdiği taktiksel disiplin belki kazanmamızı sağladı. Oyuncularımı kutluyorum. Şimdi üst taraflara biraz daha yakınlaştık. Önümüzdeki haftada kazanmamız gerekiyor. Takımımız 3 haftadır etkili oyun oynuyordu ve bunu burada da sürdürerek 3 puanla İstanbul’a dönmek beni çok mutlu etti. Karabük takımına da başarılar diliyorum, onlar da son ana kadar maçı çevirmek için uğraştılar. Kulübün bir takım problemleri var ve onlar için de gelecek maçlarda başarılar diliyorum” ifadelerinde bulundu.
''Doğru zamanda bir gol bulduk"
20.11.2017 - 23:56 | Son Güncelleme: 20.11.2017 - 23:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in 12. hafta kapanış maçından Kasımpaşa deplasmanda Kardemir Karabükspor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, takımın ikinci yarıda gösterdiği taktiksel disiplinin kazanmalarını sağladıklarını söyledi.
Etiketler : Kasımpaşa,Kardemir Karabükspor,Kemal Özdeş,
521303 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/521303.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
12
8
2
2
27
14
13
26
2
Başakşehir
12
8
2
2
23
14
9
26
3
Beşiktaş
12
6
4
2
19
12
7
22
4
Kayserispor
12
6
4
2
19
14
5
22
5
Fenerbahçe
12
5
5
2
25
17
8
20
6
Sivasspor
12
6
1
5
18
19
-1
19
7
Bursaspor
12
5
3
4
22
15
7
18
8
Göztepe
12
5
3
4
22
21
1
18
9
Akhisarspor
12
5
3
4
18
19
-1
18
10
Aytemiz Alanyaspor
12
5
2
5
25
22
3
17
11
Trabzonspor
12
4
4
4
23
26
-3
16
12
Kasımpaşa
12
4
3
5
20
21
-1
15
13
Malatyaspor
12
4
2
6
16
20
-4
14
14
Antalyaspor
12
3
4
5
14
21
-7
13
15
Konyaspor
12
3
2
7
12
16
-4
11
16
Osmanlıspor
12
2
2
8
17
26
-9
8
17
Karabükspor
12
2
2
8
12
21
-9
8
18
Gençlerbirliği
12
2
2
8
14
28
-14
8
12. Hafta Maçları
17.11.2017
Beşiktaş - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
18.11.2017
Bursaspor 0 - 0 Göztepe
18.11.2017
Atiker Konyaspor 1 - 1 Antalyaspor
18.11.2017
Medipol Başakşehir Fk 5 - 1 Galatasaray
19.11.2017
Alanyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor
19.11.2017
Gençlerbirliği 1 - 2 Kayserispor
19.11.2017
Trabzonspor 4 - 3 Osmanlıspor Futbol Kulübü
19.11.2017
Fenerbahçe 4 - 1 Demir Grup Sivasspor
20.11.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 0 - 2 Kasımpaşa
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
12
7
4
1
17
7
10
25
2
Ankaragücü
12
7
3
2
17
9
8
24
3
Giresunspor
12
6
5
1
19
10
9
23
4
Ç. Rizespor
12
6
3
3
23
17
6
21
5
Elazığspor
12
5
3
4
18
15
3
18
6
Adanaspor
12
5
3
4
13
17
-4
18
7
İstanbulspor
12
5
2
5
14
13
1
17
8
Altınordu
12
4
4
4
20
17
3
16
9
Gazişehir G.Ant
12
3
6
3
12
8
4
15
10
Balıkesirspor
12
5
3
4
26
23
3
15
11
Adana Demirspor
12
4
3
5
17
18
-1
15
12
Boluspor
12
4
2
6
15
15
0
14
13
Samsunspor
12
3
5
4
11
12
-1
14
14
Erzurumspor
12
3
4
5
12
16
-4
13
15
Eskişehirspor
12
3
5
4
20
23
-3
11
16
Denizlispor
12
3
2
7
13
21
-8
11
17
Grandmedical Manisaspor
12
4
1
7
14
19
-5
4
18
Gaziantepspor
12
1
2
9
4
25
-21
2