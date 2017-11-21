Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun süredir ekonomik sıkıntı içerisinde olan ve yönetim belirsizliğinin devam ettiği Kardemir Karabükspor ligin 12. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa’ya sahasında 2-0 mağlup oldu. Kasımpaşa karşısında 2-0 mağlup olmaları nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Popovic, “Bir mağlubiyet daha aldık. Zor bir maçtı. Bu maça iyi hazırlanmıştık ve iyi oynuyorduk. İlk gol maçı tamamen değiştirdi. İlk golde Ahmet’in bir hatası yok. Bir şekilde golü yedik ve bu golü çıkarmak için çok iyi çaba gösterdik ve hücum yapmaya çalıştık. Oyuncularım ne kadar deneseler de olmadı ve ikinci golü yedik. Kulübün içinden geçtiği bu zor süreçte bir arada gelip sırt sırta verip bu süreçten en iyi şekilde çıkacağız” dedi.

Yönetim belirsizliğin takımı etkileyip etkilemediği yönünde bir soruya ise, Popovic, “Her futbolcunun mantalitesi farklıdır. Bu takımın hocası olarak sahada futbolcuların bu durumdan etkilendiğini söyleyemem. Futbolcular sahada her şeylerini verdiler. Saha dışı faktörler tabii ki etkili olabilir fakat sahada bunu görmedim, bunlar değiştirilemez. Aslında futbolcularımız gole kadar çok iyi oynadı ve golden sonra kafaları baktı. Biraz motivasyon kaybı yaşadılar golden sonra. Biz güçlü kalmalıyız. İşlerin düzeleceğinden eminim. Karabük şehir ve Karabükspor tekrar iyi duruma gelecek bundan eminin ve hiçbir şüphem yok. Bizim şu an yapmamız gereken takım ve şehir olarak beraber hareket edip güçlü kalıp kazanan bir takım olma yolunda çalışmak ve adımlar atmak” ifadelerinde bulundu.

KASIMPAŞA CEPHESİ

Süper Lig’in 12. hafta kapanış maçından Kasımpaşa deplasmanda Kardemir Karabükspor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, takımın ikinci yarıda gösterdiği taktiksel disiplinin kazanmalarını sağladıklarını söyledi.

Ligin önemli maçına çıktıklarını ve deplasmanda uzun bir aradan sonra kazanmalarının güzel olduğunu kaydeden Özdeş, “İlk yarı her iki takımın aynı şekilde kazandığı toplarla hızlı hücumları ile gelişti. Orta alanda boşluklar oluştu. Karabükspor’un oyuncularının özelliklerinde uygun bir oyunda pozisyon vermedik. İkinci yarı bu oyunu kontrol altına alarak dar alanda oynamamız gerekiyordu. İkinci ayrıda istediğimiz oyunu oynadık. Hem takım savunmasını doğru yaptık hem de kazandığımız toplarla ilk yarıdaki gibi çabuk ve telaşlı hücum yapma yerine daha dengeli oyun oynadık. Belki doğru zamanda bir gol bulduk. Daha sonra fırsatlar bulduk. Takımımın ikinci yarıda gösterdiği taktiksel disiplin belki kazanmamızı sağladı. Oyuncularımı kutluyorum. Şimdi üst taraflara biraz daha yakınlaştık. Önümüzdeki haftada kazanmamız gerekiyor. Takımımız 3 haftadır etkili oyun oynuyordu ve bunu burada da sürdürerek 3 puanla İstanbul’a dönmek beni çok mutlu etti. Karabük takımına da başarılar diliyorum, onlar da son ana kadar maçı çevirmek için uğraştılar. Kulübün bir takım problemleri var ve onlar için de gelecek maçlarda başarılar diliyorum” ifadelerinde bulundu.