Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, TRT Spor’da açıklamalarda bulundu. UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında yarın akşam Porto ile oynayacakları maça değinen Başkan Orman, “Beşiktaş özellikle Avrupa’da üst düzey tecrübeye sahip. İnşallah güzel bir sonuç alacağız. Porto maçı gerçekten çok önemli. Özellikle RB Leipzig maçında olduğu gibi taraftarların takımı desteklemesini istiyorum. Eğer taraftarlar ile birlikte olursak biz bu gruptan çıkarız. Beşiktaş’ın bir vizyonu var. Dünya kulübü olmamız için dünyanın her yerinden taraftarımızın olması lazım. Şampiyonlar Ligi, bu yüzden de bizim için çok önemli. Beşiktaş’ın muhteşem bir taraftarı var. Harika oyunculara ve müthiş bir teknik direktöre sahip. Beşiktaş, iyi bir kurayla Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final oynar. Galatasaray, bu başarıları 2000 yılında yapmıştı. Ben de o dönem Galatasaray’ın başarısı için dua etmiştim. Önemli başarılar bunlar” dedi.

“ABOUBAKAR’I ALMAK İSTEDİK AMA OLAMADI”

Aboubakar ve Gomez’i almak için çok uğraştıklarını aktaran Fikret Orman, “Aboubakar’ı almak istedik, o da burada kalmak istedi açıkçası. Bizim takımda tam bir aile havası vardı. Rakip takımın futbolcusu olarak Aboubakar’ın bizim soyunma odasına gelmesi bunun en büyük göstergesidir. Takımıyla bir yıllık sözleşmesi kalmıştı. Bizim de UEFA gerçeklerimiz var. Çok mücadele ettik ama olmadı. Ben Mario Gomez’in de bir yıl daha kalmasını çok istemiştim. O da olmadı” şeklinde konuştu.

“ÇETE KURUYORMUŞUZ DİYE HABERLER ÇIKIYOR”

Hakkında çıkan haberlerin yalan olduğunu savunarak tepki gösteren Orman, “Çete kuruyormuşuz diye haberler çıkıyor. ‘FETÖ’cü birisiyle görüşmeleri var, işte telefon tutanakları’ yazmışlar. Altında imzalar var, hepsi yalan. Tayfun Aktaş diye birine ev satmışız. Benim adamı görmüşlüğüm yok. Çok sayıda bu tarz haberler çıkmaya başladı. İşte Beşiktaş’a dava açılıyor. Açılsın da göreyim. Fikret Orman’ın Kanada’da şirketi varmış. Makbuzu gösterin, ben de bakayım. Yalan üzerine bir algı üretilmeye çalışılıyor. Bir şey iyi gitmeye başladığında, doğru yaptığında o kişiyi aşağıya çekmeye çalışmak bizde maalesef olan bir şey. Beşiktaş şimdi iyi gidiyor. Beşiktaş’ı aşağıya indirmek için ellerinden gelenleri yapıyorlar. Bodrum’da yangın çıktı, Fikret Orman otel yapıyor diyorlar. Beşiktaş başkanı olduktan sonra, dedikodu çıkar diye bir tane bile inşaat yapmadım. Bir tane iş yapmadım. Bulan varsa gelsin” diye konuştu.

Chelsea Başkanı Roman Abramovich ile aralarında geçen konuşmadan da bahseden Orman, “Chelsea Başkanı Roman Abramovich ile yaptığım görüşmede Chelsea’nin taraftar sayısı hakkında konuştuk. Chelsea dediğimiz yer Ortaköy kadar. Chelsea’nin 300 milyon taraftarı olduğunu söyledi. Tayland, Endonezya’da falan taraftarları var adamların. Dünyanın her yerinde forma satıyorlar. Manchester United’ın Adidas’tan aldığı para 100 milyon Euro. Beşiktaş 5 milyon Euro alıyor" dedi.

“BEŞİKTAŞ KAR ELDE EDİYOR”

Kulübün borçları ile ilgili olarak ise siyah-beyazlı başkan, “Biz göreve geldiğimizde 330 milyon dolar borcumuz vardı. Şimdi 400 küsur milyon dolar borcumuz var. Aradaki fark tamamen kur farkından kaynaklanıyor. Beşiktaş kar elde ediyor. Son iki senedir kar ediyor. Ama amatör şubeler hep zarar ediyor. Basketbolda çok önemli işler başaracağımızı düşünüyorum. Ama taraftarlar hiç ilgi göstermiyor. Anca finallerde falan ilgi gösteriyor. Voleybol, kürek olsun hiçbir geliri yok. Bu durum Fenerbahçe, Galatasaray için de geçerli. Basketbol için değil diğer sporlar için söylüyorum. Zararın çoğu burada. 50 milyon TL değerinde bir zarar var. Faizle birlikte bir sene sonra 100 oluyor” açıklamasında bulundu.

“CENK’İ SATMA GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK”

Cenk Tosun’u satmayacaklarını söyleyen Orman, “Cenk Tosun’un bir bedeli yok. Bu sene kadromuzda. Çok sevdiğimiz pırlanta gibi bir çocuk. Annesi, babası hepsi çok iyi insanlar. Cenk bizim evladımız. Satma gibi bir düşüncemiz yok. Gazetelerde 150-200 veriyorlar diye okuyorum. Resmî bir teklif bize hiç gelmedi” dedi.

“TALİSCA VE LENS’İN BONSERVİSİNİ ALMAK İSTİYORUZ”

Transferlere devam edecekleri söyleyen Başkan Oraman, şöyle devam etti:

“Transferler devam edecek. Bu bir show business. PSG’nin forma satışı 300 bin iken, Neymar’dan sonra 1 milyon olmuş. Yıldız transferi bu yüzden önemli. Bizim şöyle bir egomuz yok; ‘başkan oldum da şu starı getirdim’ demeyiz. Takıma uyarsa o yıldızı almak isteriz. Pepe böyle bir transfer. Devam edeceğiz. Talisca ve Lens’in bonservisini almak istiyoruz. Vida mesela. İlgilendiğimiz bir futbolcu. 40 gün sonra sözleşmesi bitiyor. Niye 10 milyon Euro verelim? Mantığı yok bu işin. Şampiyonlar Ligi’ne gidiliyor, 6 ay için ihtiyacımız var denilebilir. Ama onun da bir rakamı olur. Devre arasında Vida gelecek inşallah, bakacağız. Ben 20 milyon Euro veremem oyuncuya. İngiltere verebilir ama ben veremem.”

"LUCESCU’YA HAKSIZLIK YAPILDI"

Millî takım değerlendirmesinde de bulunan Fikret Orman, "Lucescu’ya haksızlık yapıldı. Lucescu için söylenenler çok ayıp. Şu an Millî Takım’ı çalıştırmıyor olsa tüm kulüp takımları için ismi geçerdi. Lucescu’nun kariyeri belli, çok da düzgün, namuslu bir adamdır. Ayıp ediliyor. Biz övmesini de, yermesini de bilmiyoruz. Lucescu takımı en tepeden aldı da aşağı mı çekti, aşağıdan aldı da tepeye mi çıkardı. Zor bir dönemde risk alarak geldi" şeklinde konuştu.

Millî takım teknik direktörlüğü için ismi geçen Şenol Güneş hakkında ise Başkan Orman, "Şenol Güneş’in ismi geçiyor. Futbolda dün asla yoktur. Şenol Güneş gidiyor, Abdullah Avcı geliyor diye konuşulur. Şenol Güneş’in tek düşündüğü, bu sezon şampiyon olarak bitirebilmek. Hoca ile 2 senelik sözleşmemiz var. Aramızda yüksek bir bağ var. Sonuçlar kötü olsa negatif haberler yapılacağını bilecek kadar tecrübeli birisidir. 3 mağlubiyet alsa, Şenol hoca gitsin diye kampanya başlatılır. Ne ben onu yerim, ne de o beni" dedi.