Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, tarihinin en kritik maçlarından birine çıkıyor bugün. Fakat teknik patronu Şenol Güneş zihninde bu maçı ve hatta Monaco-Leipzig maçını defalarca oynadı bile. Dün Porto karşılaşmasına yönelik basın toplantısı yapan Şenol Hoca maça dair görüşlerini dile getirdi. Sözlerinin aralarına öyle ihtimaller sıkıştırdı ki; dikkatle dinleyenler için kurt çalıştırıcının bütün senaryoları tek tek kurguladığını anlamak zor olmadı. “Aldığımız 10 puan ve lider olmamız bizim için avantaj. Saha ve seyircimizin önünde bizden beklenen sonucu alıp başarılı olmak istiyoruz” diyen Güneş, “Pepe iyi, sakatlığı veya yorgunluğu yok. Takımda bu tip herhangi bir problem zaten yok. Evet grupta şimdiye kadar iyi iş çıkardık. Ama geçmişe dönmeyi değil, geleceğe bakmak istiyoruz. Bu maçla yeni bir açılım yapmak istiyoruz. Gruptan çıkmak istiyoruz” şeklinde konuştu.



Fabri: Tarihe geçeceğiz

Porto karşısına da kazanmak için çıkacaklarını söyleyen Güneş, “Ama öyle noktaya geliyor ki, kazanamazsan kaybetmemeyi düşünüyorsun. İki takımın da puana ihtiyacı var. Porto’nun kaybetmesi durumunda grup ikinciliği de riske girebilir. Monaco’nun alacağı sonuç da gruptaki her şeyi karıştırabilir. Bizim şu andaki tek garantimiz ilk 3. Beraberlik ya da galibiyet, bizim için çok güzel bir sonuç olacak. Kontrolsüz olmadan, hem hücumu hem savunmayı iyi yaparak oynayacağız. Porto’yu kalemizden uzak tutmaya çalışacağız” diye konuştu. Basın toplantısına katılan kaleci Fabri de, “Beşiktaş Şampiyonlar Ligi’nde daha önce hiç gruptan çıkamadı. Biz bunu başararak tarihe geçmek istiyoruz” sözlerini kullandı.

Tarih yazma gecesi

Bu akşam Vodafone Park’ta tarih dersi var... Temsilcimiz Beşiktaş her ne kadar ligde istediği sonuçları alamasa da Avrupa’da bir başka. Kulüpler bazında Avrupa’nın 1 numaralı organizasyonunda 4 maçta 10 puan toplayan ve turun eşiğinde olan siyah-beyazlıların rakibi grupta ikinci sırada bulunan Porto. Portekiz’deki ilk maçta rakibini 3-1 ile geçen Kara Kartal’a bu akşam iki sonuç da yarıyor. Beraberlikte diğer maçın sonucuna bakmadan gruptan çıkmayı garantileyecek olan Beşiktaş, kazandığı takdirde ise tarih yazacak. Siyah-beyazlı ekip, kazanırsa 13 puana ulaşacak ve hem geçen sezon olduğu gibi oynadığı ilk 5 maçta yenilmeme rekorunu egale edecek hem de Türk takımları arasında gruplarda en yüksek puan alan takım olacak. Hatırlanacağı gibi Şampiyonlar Ligi’nde en yüksek puan rekoru 2007-08 sezonunda 11 puan toplayan Fenerbahçe’ye aitti.

Tesellici hakem Lahoz!

Beşiktaş-Porto mücadelesini tanıdık ve sıra dışı bir harekete imza atan İspanya Futbol Federasyonundan Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Lahoz, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ın Lyon’a 2-1 yenildiği maçta hatalı gol yiyen vatandaşı Fabri’yi teselli etmesiyle dikkati çekmişti.



Kartal nasıl tur atlar?

Beşiktaş’a beraberliğin yeteceği maçta diğer sonuç da temsilcimizi ilgilendirebilir. Siyah-beyazlıların Porto’ya mağlup olması halinde bile gruptan çıkma şansı var. Beşiktaş, Leipzig’in muhtemel beraberlik veya yenilgisinde de tarihinde ilk defa üst turda mücadele etme hakkı elde edecek.

HARİKA OLACAK

Beşiktaş’ta Cenk Tosun ve Ricardo Quaresma Porto maçı öncesi UEFA.com’a özel açıklamalar yaptı. Q7, “Geçen sezon tecrübesizdik. Güçlü bir gruptayız ve güzel işler yaptık ancak henüz biten bir şey yok. Oynayacağımız Porto maçı, gruptaki yerimizi belirleyecek. Bizim görevimiz, tur atlamak. Çalışmaya devam edeceğiz ve harika işler yapacağız. Ben yapabileceğimize inanıyorum. Her zaman olduğu gibi Beşiktaş için her şeyimi sahaya koyacağım” açıklaması yaptı.



Tosun: Gollerim sürecek

Cenk Tosun ise, “Yüksek hedeflerin olması güzel fakat böyle bir turnuvada çok yukarıları hedeflemek iyi değil. Maç maç bakmak gerekiyor. Porto ve Leipzig maçlarını iyi geçip grubu lider olarak tamamlamak istiyoruz. Sonra, maç maç düşünmeye devam edeceğiz” derken, “Aynı zamanda bu 4 maçta 4 gol attığım için de çok gururluyum. Bunların üzerine ekleyerek daha fazla gol atmak istiyorum. Oktay Derelioğlu’nun Avrupa’da 14 golü var ve onu geçmek istiyorum” şeklinde konuştu.